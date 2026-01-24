Bueu celebra hoxe unha gala benéfica pola ELA

O Concello de Bueu e Asociación Galega de Esclerose Lateral Amiotrófica (Agaela) organizan hoxe unha gala benéfica para visibilizar esta enfermidade e recaudar fondos para os afectados. O evento será no Centro Social do Mar, a partir das 18.30 horas e a gala estará presentada pola xornalista Raquel Atanes.

O programa contará coa actuación da Asociación Cultural Novos Ventos de Beluso, Note Son, Asociación Cultural Retrouso de Cela e Adolfo FH. Ao final do espectáculo haberá sorteos e unha actuación sorpresa.

A entrada a esta gala benéfica consistirá nunha doazón de 5 euros. Ademais, desde a organización tamén poñen a disposición das persoas que o desexen unha «Fila 0» para facer donativos.