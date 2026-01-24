El BOE publica la norma de control de pesca, con el malestar del arrastre

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este viernes recoge la resolución dictada esta semana por la Secretaría General de Pesca relativa a la notificación previa y a la cumplimentación del diario de capturas. Un texto que recoge las demandas del sector de la pesca de bajura, pero que sigue generando malestar entre el arrastre. Así lo manifestaron ayer armadores y patrones a FARO, que critican que para ellos se mantenga la obligación de notificar antes de llegar a puerto las capturas de especies que no superen los 50 kilos, la conocida como declaración a kilo 0. «Es una locura. Parece que el verdadero objetivo es que nos confundamos y que se abra la puerta sanciones», lamenta uno de los afectados.

Los armadores integrados en la Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto y Ría de Marín (Opromar) mantuvieron ayer una reunión en la que su gerente, Juan Martín Fragueiro (que en su día fue precisamente secretario general de Pesca Marítima), trasladó los acuerdos alcanzados el lunes en la reunión con el ministerio en Madrid. Algunos de los patrones consultados no ocultan su decepción porque las mejoras para el sector del arrastre son mínimas. «Es verdad que ya no tenemos la obligación de declarar cada lance, pero nos obligan a notificar antes del desembarque todas las capturas, incluso las de las especies que no llegan a los 50 kilos», cuentan.

Entre 30 y 40 especies diferentes cada día

No se trata de una cuestión menor para estos barcos. «Estamos hablando de que en una sola jornada podemos pescar entre 30 y 40 especies diferentes y en algunos casos las cantidades son rídiculas. En el caso del choco o la puntilla podemos estar hablando de 200 o 300 gramos de peso y hay otras en las que coges 1 o 2 kilos», explican.

En este sentido entienden que las modificaciones introducidas incluso empeoran la situación previa. «Antes teníamos un margen de 24 horas desde el desembarque para notificar las capturas de especies con un umbral por debajo de los 50 kilos. Ahora tenemos que declararlas antes de llegar al puerto», exponen algunos de los armadores y patrones afectados. La norma les permite un margen de error de hasta un 20% en las capturas inferiores a 100 kilos y de un 10% si superan los 100 kilos. También ofrece la posibilidad de corregir esas declaraciones durante las primeras 24 horas después del desembarque.

La precisión que se exige en esos márgenes tan pequeños supone un verdadero problema para el sector, que insiste en que trabajar en el mar nada tiene que ver con una oficina. «Sinceramente, parece que con todo esto lo que se busca es que las tripulaciones no podamos cumplir con todo lo que se nos exige y que nos equivoquemos para dar pie a las inspecciones».

La normativa publicada ayer en el BOE recoge en su punto segundo, relativo a la cumplimentación del diario de pesca, que cuando las cantidades de una especies a bordo sean iguales o inferiores a 50 kilos «la inexactitud en las estimaciones de estas cantidades en el margen de tolerancia autorizado no será constitutiva de una infracción [...] siempre y cuando en la declaración de desembarque se recoja la cifra correcta de cantidades capturadas por especie».

Todo un «sinsentido» para los arrastreros, que argumentan que para esos umbrales es más operativo y seguro declarar las capturas en el desembarque. Y alertan incluso de una posible picaresca. «Se puede dar el caso de que alguien primero notifique que lleva 20 kilos de pulpo, cuando en realidad lleva más. Si cuando llega a puerto no hay una inspección, ¿qué hace: corrige esa diferencia en las 24 horas siguientes o a lo mejor intenta venderla por fuera y sin declarar?», ejemplifican.