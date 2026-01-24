Nueve aparcamientos limitados y reducción de velocidad en Quintela

El Concello, la dirección del CEIP Quintela y la asociación de vecinos Bouza-Quintela cerraron el jueves un acuerdo sobre las medidas a adoptar para mejorar la seguridad vial en el entorno del colegio.

Se descartó, a petición del colectivo vecinal, retranquear la acera ancha de la zona de los chalés nuevos en la PO-313. Tampoco se implantará, por el momento, un sistema de «bica e arrinca», al considerar el centro escolar que supone un riesgo que los niños acudan solos a pie tan cerca de la carretera general.

Así, las partes acordaron solicitar a la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas la habilitación de nueve plazas de estacionamiento con límite de cinco minutos durante los días lectivos, entre las 8.45 y las 9.05 horas, para facilitar la entrada al colegio.

La propuesta pasa por pintar y señalizar tres plazas en la margen izquierda, en sentido ascendente, en el entorno de los contenedores y cerca del semáforo y del paso de peatones que da acceso a la bajada al centro. Otras tres se conseguirían retranqueando la acera en la curva situada unos metros más arriba, donde ya es habitual que los vehículos aparquen invadiendo la zona peatonal.

Las tres últimas plazas se habilitarían también en la margen izquierda, frente a los chalés, pero en el otro lado de la carretera. Además, la bajada al colegio tendrá prohibido el paso de coches de 8.45 a 9.05 horas y de 13.55 a 14.10 horas en cada jornada lectiva.

Por último, se pedirá a la Xunta reducir de 50 a 30 km/h la velocidad en el entorno del cruce del colegio en la PO-313, al tratarse de una zona escolar. La solicitud incluye la instalación de badenes u otras medidas que ayuden al calmado del tráfico.