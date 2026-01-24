Adega critica la residencia proyectada en Moaña por «dañar» Rialdarca y reclama al Concello que se oponga

La Asociación Ecoloxista Adega cargó ayer contra el proyecto de residencia de la tercera edad previsto en los terrenos de O Carrachal y reclamó al Concello de Moaña que utilice «las herramientas que tiene a su disposición para parar esta iniciativa privada». El colectivo considera que deben buscarse alternativas en parcelas clasificadas como suelo urbano y que el Ayuntamiento adopte una postura de «protección del espacio natural» del entorno del sendero del Rialdarca. En la misma línea, Adega pide que la administración local trabaje para «conseguir una residencia pública» que preste un «servicio real» a todos los vecinos, y muestra su desacuerdo con el modelo de residencias privadas.

El principal argumento de Adega para oponerse al proyecto es que «amenaza con degradar de forma grave e irreversible la parte más central de este espacio natural». Según detalla, el plan del promotor ocuparía 11.334 metros cuadrados en el alto de la Carballeira do Carrachal. Los ecologistas sostienen que el propio informe de evaluación ambiental de la Xunta reconoce que el proyecto «afectaría gravemente al paisaje y a la naturalidad del entorno, del sendero y del mirador municipal».

Adega también advierte de que la actuación implicaría desviar la vía actual, situada a 80 metros del río, para trasladarla a 30 metros del curso fluvial. «Al estar en una pendiente pronunciada, implicaría levantar un muro de contención de grandes dimensiones y altura encima del actual sendero, además de destruir la ribera natural y la carballeira del río», señala.

El colectivo subraya que el Rialdarca es «un patrimonio colectivo de reserva hídrica y biodiversidad», al tratarse de «uno de los pocos reductos de bosque atlántico que nos queda», y recuerda que muchos vecinos lo utilizan como senda verde que conecta la parte alta y la baja de Moaña. Adega considera, además, que el informe previo presentado por la promotora ante las administraciones ofrece una descripción «mediocre e incompleta» y que ocultaría «el impacto real» del proyecto.

Como ejemplo, apunta a que en la página 13 se afirma que no existe patrimonio cultural, «cuando dentro de la propia parcela hay un molino con sus respectivos canales de traída de aguas y, en el entorno, un lavadero tradicional y otro molino».

Los ecologistas también lamentan que en las páginas 10 y 11 del documento se dé a entender que el Rialdarca «tiene un escaso valor en biodiversidad, en donde predominan eucaliptos, pinos y vegetación baja». Frente a esa afirmación, Adega sostiene que la zona alberga 25 especies de árboles autóctonos y 13 de helechos, además de otras especies de flora, y «más de 160 especies de fauna salvaje» en el río y su entorno.

Por último, recuerdan que la residencia se ubicaría en una parcela privada de hasta 20.000 metros cuadrados «catalogada en el PXOM de Moaña como suelo rústico de protección agropecuaria y de aguas». Añaden que la Xunta ya descartó en su momento la posibilidad de construir viviendas privadas tuteladas en parte del ámbito por considerar que «tendrían impactos ambientales graves».