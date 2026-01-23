Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres mujeres escondidas bajo la pila de la excolegiata

El párroco se vio obligado a alertar a la Guardia Civil

Asistentes al concierto de panxoliñas en la excolegiata en diciembre en donde se ven las lonas de las obras al fondo. / Gonzalo Núñez

Cristina González

La Guardia Civil de Cangas se desplazó a última hora de la tarde de ayer jueves hasta la excolegiata, alertada por el párroco después de que el sacristán detectara a tres mujeres escondidas bajo la pila y las lonas que cubren las obras de mejora del baptisterio, ubicado al fondo del templo.

Será la Guardia Civil quien investigue lo ocurrido. En un primer momento y cuando el párroco preguntó a una de las mujeres bajo la pila, ésta le dijo que se encontraba mal. Lo cierto es que esconderse detrás de la lona es motivo de sospecha. El suceso ocurrió antes de la misa y obligó al cura a salir del confesionario. Después, Santiago Pérez, que se ha ganado en poco tiempo el cariño de los feligreses, explicó en la misa el motivo de por qué había abandonado tan rápido el confesionario y lo que había ocurrido con estas tres mujeres.

