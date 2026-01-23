El temporal arrastra bateas, afecta al barco de ría y deja inoperativo el pabellón de Aldán

El temporal que azota Galicia, con alerta roja en la costa y la borrasca profunda Ingrid entrando desde el Oeste, deja ya un amplio parte de incidencias en la comarca de O Morrazo, tanto en el mar como en tierra. Piezas de bateas arrastradas, parte de la flota amarrada, interrupciones en el transporte marítimo de ría, alcantarillas que desbordan porque la red de saneamiento no da abasto para evacuar el caudal que le llega o el pabellón de Espiñeira, en Aldán, con daños en la techumbre que obligan a cerrarlo «hasta nuevo aviso» son algunas de las consecuencias. El mal tiempo podría recrudecerse hoy por fuerte lluvia y viento, además de un brusco descenso de las temperaturas por la entrada de una masa de frío polar, lo que obliga a extremar las precauciones, especialmente en el borde litoral, y pone en guardia a los equipos de emergencias.

Ayer, la playa de Vilariño, en O Hío, amaneció con un gran flotador de batea acostado sobre la arena, procedente de una de las mejilloneras de reparqueo que operan en la ría de Aldán. El temporal habría sacudido la estructura y debilitado los pernos del sistema de anclaje, provocando el desprendimiento de uno de los flotadores de poliéster recubierto y grandes dimensiones. Los vecinos alertaron al Concello de Cangas, que lo comunicó a Capitanía Marítima para que determine qué hacer y con qué medios, señala el concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG). No es previsible un traslado inmediato, aunque el elevado peso de la estructura y el hecho de que esté «semienterrada» hace improbable que el mar se lo vuelva a llevar, en opinión de algunos marineros.

Durante la mañana de ayer, la Alcaldía de Cangas decidió suspender toda actividad deportiva en el pabellón del CEIP de Espiñeira, en Aldán, después de recibir la información de la directora del centro escolar de que había planchas del tejado que se habían desprendido y que provocaban la entrada de la lluvia. Aunque ese no era el verdadero peligro, sino que se desprendieran definitivamente y pusieran en peligro a las personas. La directora del CEIP de Espiñeira comunicó también la situación a la Xefatura Territorial y se espera que miembros de la Unidad Técnica de la Consellería de Educación acudan en la jornada de hoy a inspeccionar el pabellón.

Fue el miércoles cuando la dirección del centro escolar se puso en alerta. Era la hora en la que tocaba clase de gimnasia y, de inmediato, se pudo advertir lo que había pasado con el tejado, además de la lluvia antojadiza que se filtraba prácticamente por todas partes del pabellón hacia el interior de las instalaciones. La dirección suspendió ya el miércoles las clases de gimnasia. Desde la Alcaldía se avisó ayer a todos los clubes que realizan actividades en el mencionado pabellón para que no acudieran. La citada instalación permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

A pesar del temporal marítimo, una parte de la flota de la comarca se atrevió a faenar. Entre ellos, media docena de planeadoras de navalleiros de Cangas que trabajaron durante dos horas y media junto al islote de Os Viños, al abrigo de las islas Cíes. Aunque fueron ocho embarcaciones las que salieron de puerto por la mañana, aunque las tripulaciones de dos de ellas desistieron a mitad de trayecto y optaron por regresar a tierra debido al fuerte oleaje, de entre ocho y 12 metros de altura en ese ámbito. Los nueve buceadores que trabajaron, con un tope de 15 kilos de navaja por persona, extrajeron un total de 110 kilos, según datos de representantes del colectivo. La llegada de la borrasca Ingrid puede agravar la situación y es improbable que los navalleiros pueden salir hoy a faenar.

Las fuertes rachas de viento también están dejando consecuencias, como la caída de un árbol sobre la playa de Area de Bon, en la parroquia bueuesa de Beluso. El pino se desplomó en dominio público marítimo terrestre, en un punto colindante con parcelas privadas, afectando al tendido eléctrico que pasa por la zona. El Concello de Bueu comunicó la incidencia al departamento de Costas para que proceda a retirarlo.

Asimismo, un fuerte aguacero que descargó en la comarca en torno a las 12.30 del mediodía sorprendió a muchos viandantes y causó anegamientos en varios puntos de la red viaria, aunque sin causar heridos. Fue el caso del entorno del local social de Vilariño, donde los vecinos se quejan de constantes encharcamientos en la explanada debido a problemas de drenaje que ya trasladaron al Concello. Carreteras interiores como la de Augalevada o Ermelo registraron leves desprendimientos y caída de pequeñas ramas que sembraron el pavimento. Las previsiones apuntan a que la situación será peor en la jornada de hoy.

La empresa Nabia, que realiza el transporte marítimo de ría entre Moaña y Vigo, ya anunció que el servicio no se prestará hoy, viernes, al menos en algunos horarios. Así, quedan suspendidos los viajes con salida de Moaña a las 6.30, 7.30 y 8.30 horas; y desde Vigo a las 7.00, 8.00 y 9.00 horas. «Estamos en alerta roja, por lo que recomendamos estar pendientes de los avisos», señalan desde la naviera, «lo antes posible cualquier modificación a mayores»..

El desbordamiento de pozos de bombeo y alcantarillas se repite a diario en distintos puntos de Cangas, especialmente en la cuenca oeste. Ayer fueron los vecinos de Vilariño quienes alertaron al Concello de Cangas de que la red no daba abasto y salía al exterior una mezcla de aguas pluviales y fecales, aunque con escasa turbidez. El gobierno municipal respondió con los mismos argumentos que empleó en los últimos días para justificar los problemas en Santa Marta o Nerga: los bombeos funcionan, pero el sistema no da abasto para procesar el caudal que le llega y la única solución viable es instalar la red separativa, con inversiones supramunicipales.«É máis do mesmo. O sistema está operativo, pero a cantidade que lle chegue supera a súa capacidade», reitera el concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias, que conoce los hechos pero no tiene medios para solucionarlo desde la administración local. Reconoce el edil que las fuertes lluvias agravan la situación, por lo que no descarta que sigan registrándose incidencias de este tipo si el temporal no da tregua.