El PP de Bueu urge soluciones para el alumbrado de la Praza Massó y Avenida de Marín

El PP de Bueu exige al gobierno local que adopte «solucións definitivas» para resolver los problemas con el alumbrado público en la Praza Massó y en la Avenida de Marín. La portavoz popular, Elena Estévez, llevó este asunto al pleno celebrado esta semana ante las quejas vecinales por una iluminación «moi deficiente». «A Praza Massó pola noite dá medo», asegura.

Desde el PP lamentan que por parte del alcalde, Félix Juncal, se admitan estas deficiencias pero que no se resuelvan. «Non estamos a falar dunha obra millonaria nin dunha complexidade técnica excesiva, pero limitándose a aplicar parches que non serven non se vai conseguir unha solución definitiva e efectiva para os veciños», argumenta Elena Estévez.

Durante el pleno, desde el ejecutivo local se explicó que en el caso de la Praza Massó se comenzó a mejorar el alumbrado público «ante a insatisfacción da calidade ilumínica». Una explicación que desde el PP consideran «insuficiente» puesto que el problema viene de lejos. Elena Estévez tampoco valora de manera positiva el anuncio de renovación de las luminarias del parque infantil. «Admiten que están alimentadas electricamente de xeito provisional, que é xusto o que denunciamos: parches e mala iluminación», sostiene.

Noticias relacionadas

En lo que respecta a la Avenida de Marín, Elena Estévez calificó como «surrealista» la explicación de que el problema no es fácil de solucionar pese al seguimiento diario. «Saben onde está a deficiencia [una avería en la PO-551], así que que se poñan dunha vez a solucionala en vez de facer perder o tempo todo o día aos traballadores do Concello», reclama. Estevéz reprocha al gobierno local «falta de interese» y concluye que resulta «triste que en pleno 2026 o centro de Bueu permanece a escuras e pasar pola noite pola Praza Massó dá medo».