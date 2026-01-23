La Policía Local registra 72 accidentes más que el año anterior

La Policía Local de Moaña realizó en 2025 un total de 125 atestados por accidentes de circulación, 72 más que en 2024, aunque tal y como confirma el jefe de los Municipales, Manuel García, el aumento tan notable se debe a la nueva forma de recoger los datos. Antes, los accidentes leves solían registrarse como parte del servicio, mientras que ahora todos se contabilizan como siniestros varios. En este balance hubo una persona fallecida y 48 heridas, de las que 7 fueron con pronóstico grave y las restantes 41 leves.En los accidentes se vieron implicados 190 turismos, 13 furgonetas, 1 camión, 1 autobús, 1 tractor, 11 motocicletas, 3 ciclomotores, 6 bicicletas y 3 Vehículos de Movilidad Personal (VMP) como patinetes.

La mayor parte de los accidentes se produjeron en la PO-551, que es la carretera general que comunica O Morrazo por la costa, y que anotó 34; 13 fueron en la calle Concepción Arenal; 10 en Ramón Cabanillas, otros 10 en la PO-313; 5 en la EP-1102 y en Méndez Núñez; 6 en Daniel Castelao; 4 en la EP-1101 y en la EP-1104; 3 en Ave do Mar y en As Barxas y otros 28 en diversas zonas del municipio. La PO-551 es un punto negro de accidentes con 8 en la zona de A Xunqueira, entre los kilómetros 26,000 y 27,000; y 11 en Porta do Sol, del kilómetro 27,000 al 28,000Del total de accidentes, 58 se produjeron en la franja de mañana, otros 58 en la tarde y 9 de noche.

Por meses, octubre fue el que registró más siniestros, con 17, le siguen noviembre (14), julio y septiembre (13), diciembre y agosto (12), marzo (10), mayo y enero (8), junio (7), 6 en abril y 5 en febrero.Las embestidas son el tipo de accidente mayoritario en este balance, con un total de 23. Constan 21 alcances, 20 salidas de vía, 16 raspados, 9 por falta de control y caída, 4 choques, 9 atropellos de peatones, 5 colisiones frontales, 6 laterales, 1 colisión trasera, otras 6 fronto-traseras, 3 colisiones múltiples.El balance de la Policía también analiza la causa probable del accidente en los que 45 se consideraron por despiste, 15 por influencia de bebidas alcohólicas, otro por drogas, 14 por falta de pericia, 12 por respetar la prioridad de paso, 7 por invasión de carril, 6 por no mantener la distanciade seguridad.La Policía intervino en 2025 en 9 accidentes por atropello, de los que 7 fueron en pasos de peatones, con una persona grave, 7 leves y 8 con lesiones. Los atropellos fueron en Concepción Arenal (2), Porta do Sol (2), As Barxas (1), Xunqueira (1), Palmás (1), Méndez Núñez (1) y Daniel Castelao (1). Por franja horaria, 4 fueron en turno de mañana, 4 de tarde y 1 de noche.

En 2025 se instruyeron 40 atestados por delitos contra la seguridad vial, de los que 26 fueron por alcoholemia, 8 por carecer de permiso de conducir, por pérdida de vigencia o suspensión judicial; 2 por no haber obtenido nunca el permiso; 3 por negativa a someterse a las pruebas de alcohol o drogas, 1 por conducir bajo los efectos de las drogas y 2 por conducción temeraria. La mayoría de los delitos los cometieron hombres (33), frente a mujeres (7). Los positivos por alcoholemias aumentaron de 93 en 2024 a 103. Se realizaron 56 pruebas de drogas a personas conductoras, todas con resultado positivo. Hubo un aumento considerable con respecto a los 35 positivos de 2024; los 11 de 2023 y los 8 de 2022.