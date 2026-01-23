Una solución contundente para el parque de bomberos: derribo y construir uno nuevo

El Consorcio Provincial de Bombeiros de Pontevedra descarta afrontar un proyecto de mejora del parque comarcal de O Morrazo, situado en el polígono de Castiñeiras (Bueu). Los técnicos optan por una solución más contundente: la demolición de las instalaciones y la construcción de unas nuevas en la parcela contigua. Así se lo trasladó la gerencia a los delegados sindicales del comité de empresa y a los jefes de los parques integrados en el consorcio provincial en una reunión para presentar los proyectos de mejora en O Morrazo, Vilagarcía, Ribadumia y Porriño. Una decisión que no coge por sorpresa a la plantilla, que desde la visita de inspección de los técnicos que debían redactar esa propuesta de intervención ya conocía que su recomendación era construir unas dotaciones nuevas.

La Diputación de Pontevedra adjudicó el año pasado a la empresa Tecsenplan un contrato para la redacción de los proyectos básicos y de ejecución para los cuatro parques provinciales, unas obras de mejora que en conjunto se estimaban en 2,9 millones de euros. En el caso de O Morrazo, el presupuesto estimado era de 760.000 euros. Pero después de las inspecciones previas a la redacción de los documentos técnicos se apostó por un giro de guion radical. «Optan polo seu derribo e pola construción dun novo parque, ao considerar inviable a adaptación do edificio», explica el delegado de prevención y bombero en O Morrazo, Adrián Pena.

En esta decisión influyen factores diversos: un diseño original poco eficiente y adaptado a las necesidades del servicio, así como problemas de conservación y mantenimiento. Algo que no deja de ser sorprendente porque las instalaciones de Castiñeiras cumplirán en unos meses 20 años: se inauguraron en agosto de 2006.

Una parcela cedida por el Concello de Bueu al lado de Autobuses Cerqueiro

El parque se construyó en una parcela de 2.700 metros cuadrados cedida por el Concello de Bueu: el edificio ocupa 500 metros cuadrados y tiene una superficie construida de 700 metros cuadrados. El nuevo edificio se construirá dentro de la misma parcela cedida por el Concello de Bueu: en el terreno situado entre el actual parque y las instalaciones de Autobuses Cerqueiro.

La representación sindical de la plantilla no oculta su malestar por cómo se planteó la cita de este jueves en la Diputación. «Foi convocada como unha reunión informal e non como una mesa de traballo. Foi de carácter informativo, cunha exposición verbal e visual dos proxectos, sen facilitar a documentación técnica necesaria para o seu estudo e análise rigorosa», lamenta Adrián Pena.

En este encuentro tampoco se precisó cuándo se acometerá la construcción del nuevo parque de bomberos de O Morrazo ni cuál será su presupuesto. En todo caso se garantizó que el servicio se mantendrá operativo porque primero se construirán la nuevas instalaciones, unos trabajos que no deberían interferir con el edificio actual.

El delegado de Prevención del consorcio provincial aprovechó para reclamar que se tenga en cuenta la voz de los trabajadores a la hora de redactar el nuevo proyecto constructivo. «O que nos trasladan é que se reunirán con nós cando esté listo o proxecto. Pero o que queremos é que nos teñan en conta antes: a prevención non pode chegar ao final do proceso e se non se conta cos traballadores desde o inicio o resultado serán parques novos con problemas vellos», argumenta Adrián Pena.

Fachada parque de bomberos de O Morrazo, en el polígono de Castiñeiras, en Bueu. / Deputación de Pontevedra

La situación actual con el parque de O Morrazo es un buen ejemplo: un inmueble que por sus características constructivas «non dá para máis», con pasillos y una forma de cuña que dificultan o impiden una ampliación. «Con estas críticas non queremos boicotear os proxectos de mellora, nin moito menos, senón garantir que o investimento de fondos públicos se realice de maneira correcta, eficaz e acorde á realidade do servizo. En definitiva, para poder contar cun parque de bombeiros acorde ao século XXI», concluye Pena.