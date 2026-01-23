El estado del mar en Agrelo.

Este tiempo borrascoso, llorón e inquietante ofrece imágenes de dureza, de desasosiego, pero también deja muestra de sensibilidad, de quietud emocional como la que rastrea el fotógrafo en la playa de Agrelo, en Bueu. El contraste de colores ofrece esta imagen que nos hace olvidar por un instante que llueve, llueve, llueve sobre mojado.

Todos dicen, pero nadie aporta pruebas documentales

Seguimos con la estrategia política de culparse unos a los otros, pero sigue sin haber pruebas documentales de una cosa y la contraria respecto al conflicto de Noria 4. Nadie es capaz de aportarlas y eso que se piden y dicen que las tienen. Este conflicto abrió brecha entre el PP y AV, que iban muy de la mano hasta ahora. Alternativa dos Veciños no se cortó nada en atacar al PP; claro que previamente lo habían hecho los conservadores, aunque hablando de la izquierda canguesa. No se concretaba tanto el ataque. En cambio AV salió de inmediato a defender a Mariano Abalo.

La condensación que persigue a San Roque

De nuevo hubo problemas de condensación en el pabellón de San Roque en Cangas. Es cierto que la mala construcción del mismo, realizado en la época del Plan E deja mucho que desear, pero el Concello de Cangas debe ofrecer soluciones a una pistas que son suyas, y que merecen mantener en buen estado. No puede ser que una instalación cubierta esté inaoperativa gran parte del invierno.