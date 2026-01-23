Losada cree que el problema de los caballos es competencia de la Xunta

Jornada de balances de siniestralidad en las carreteras en 2025 tanto por parte de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, en la que su responsable, Abel Losada, se refirió a O Morrazo y al problema de los caballos de monte en viales de Moaña; como de la Policía Local de este municipio que realizó en este último año 125 atestados por accidentes de circulación, 72 más que en 2024 y que recibió 112 avisos por equinos en las carreteras, de los cuales el 90% fueron en la carretera Moaña- Marín PO-313.

El subdelegado del Gobierno alertó ayer sobre el problema de los accidentes causados por la fauna salvaje en la provincia, que fueron 990 en 2025, igual que el año anterior, en donde los caballos provocaron 43. Un total de 619 accidentes fueron por jabalíes, 116 por corzos, 111 por perros y 24 por raposos, pero incidió en la preocupación por los siniestros producidos por caballos, especialmente en O Morrazo, sobre todo, en la Autovía do AG-46 y en la PO-313. En este sentido dio cuenta de una reunión que ya había mantenido a petición de las Alcaldías de O Morrazo este pasado verano, a la que se le dio carácter interno, sin publicidad, y en la que asegura que se abrió una vía de diálogo para tratar de resolver un problema que «obxectivamente» dice que es una competencia autonómica. Es algo en lo que la Xunta no debe estar muy de acuerdo a tenor de las últimas declaraciones que realizó Medio Rural la semana pasada respondiendo a la petición de la edil de Medio Ambiente de Moaña para involucrar a esta consellería y a Infraestructuras (AXI) en una solución a los caballos que invaden las carreteras. El departamento que dirige María José Gómez confirmó que, en el caso de los caballos mostrencos, en el monte y sin identificar, es competencia de los Concellos hacerse cargo de ellos, tal y como recoge el decreto 142/2012 de 14 de junio.

La intención de la Subdelegación es volver a reunir a las partes como hizo en verano cumpliendo con un papel de «intermediación», nada más, porque insiste en que en la comarca no hay carreteras estatales y que la fauna salvaje es competencia de Medio Rural. En la primera reunión y en representación de los Concellos participaron la alcaldesa de Moaña, que prefiere que se pronuncie la Subdelegación en este tema; técnicos de Cangas y de Bueu y el jefe de la Policía Local de Marín, así como personal técnico de la Consellería de Medio Rural Seprona y Tráfico. La consellería asegura que no es ella quien autoriza el pastoreo de caballos, sino los titulares de los terrenos que deben inscribirlos en el Rexistro Público de Terreos Forestais de Pastoreo, que sí depende de esta consellería, como así lo recoge el decreto 142/2012. Dicha normativa regula en su artículo 12 los pastos de uso común y en el 13 las obligaciones de los propietarios de caballos en estos pastos que deben de suscribir un seguro de Responsabilidad Civil e inscribir la explotación en el Registro, de ahí que cuando los caballos ocasionen algún problema, estén identificados y haya una persona responsable que se hace cargo.

Aunque el principal problema de los equinos en O Morrazo está ahora en Moaña, también se dan casos de invasión de la vía pública en la parroquia de Coiro, en Cangas. Protección Civil recibió estos días avisos por caballos en Agualevada, San Cosme, Madalena y entorno de A Mangallona.

Losada compareció ayer en la Subdelegación acompañado por el capitán del subsector de Tráfico de Pontevedra, Antonio Pérez Piteira; y la jefa provincial de la Dirección Xeral de Tráfico, Paula Yubero, para ofrecer un balance de tráfico en la provincia de un año que calificó «agridulce» en el que aunque las personas fallecidas en las carreteras se redujeron (20 en total y dos menos con respecto a 2024), se dobló el número de heridos graves (176), bajaron el de leves a 1.291 (179 menos) y se detectaron preocupantes imprudencias al volante. En total hubo 964 accidentes con daños personales (39 menos que en 2024). Por lo que respecta al perfil de las víctimas, el 50% de las personas fallecidas eran motoristas, peatones o ciclistas. Losada calificó de preocupante el número de motoristas fallecidos (en Moaña falleció uno), que vincula al incremento del parque de motos.