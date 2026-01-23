El granizo convierte la Autovía do Morrazo en una "pista de hielo" y causa cinco accidentes con hasta siete coches implicados

La borrasca Ingrid está causando estragos en las carreteras de O Morrazo. Esta tarde, entre las 17.00 y las 18.45 horas, se registraron al menos cuatro accidentes de tráfico, tres de ellos en la Autovía do Morrazo en el entorno de la salida de Broullón, en Moaña. El otro fue en los accesos desde O Casal.

Uno de los accidentes, a las 17.20 horas, contó con tres coches implicados. Una salida de vía y choques por alcance debido a que las continuas granizadas sobre esta carretera convirtieron el asfalto "en una pista de patinaje" según explicaban desde Protección Civil de Moaña, uno de los equipos de emergencias que se acercó a la zona. Circulaban en sentido a Vigo. Muy cerca, en la misma dirección, una conductora perdió también por el mismo motivo el control de su coche y se estrelló contra la mediana. Sufrió daños aunque todo apunta a que no fueron graves.

La autovía y sus accesos, cubiertos por el granizo. / Gonzalo Núñez

En dirección a Cangas, a la misma altura y hora, se registró un tercer siniestro también con una salida de vía pero sin heridos. El cuarto accidente, a las 18.47 horas, fue el de O Casal con dos coches implicados. Solo 15 minutos después se registró un quinto accidente en esta misma zona de O Casal, con heridos leves.