El granizo convierte la Autovía do Morrazo en una "pista de hielo" y causa cinco accidentes con hasta siete coches implicados
Al menos una conductora resultó herida y tuvo que ser atendida por sanitarios de una ambulancia y se registraron otros heridos leves en O Casal
La borrasca Ingrid está causando estragos en las carreteras de O Morrazo. Esta tarde, entre las 17.00 y las 18.45 horas, se registraron al menos cuatro accidentes de tráfico, tres de ellos en la Autovía do Morrazo en el entorno de la salida de Broullón, en Moaña. El otro fue en los accesos desde O Casal.
Uno de los accidentes, a las 17.20 horas, contó con tres coches implicados. Una salida de vía y choques por alcance debido a que las continuas granizadas sobre esta carretera convirtieron el asfalto "en una pista de patinaje" según explicaban desde Protección Civil de Moaña, uno de los equipos de emergencias que se acercó a la zona. Circulaban en sentido a Vigo. Muy cerca, en la misma dirección, una conductora perdió también por el mismo motivo el control de su coche y se estrelló contra la mediana. Sufrió daños aunque todo apunta a que no fueron graves.
En dirección a Cangas, a la misma altura y hora, se registró un tercer siniestro también con una salida de vía pero sin heridos. El cuarto accidente, a las 18.47 horas, fue el de O Casal con dos coches implicados. Solo 15 minutos después se registró un quinto accidente en esta misma zona de O Casal, con heridos leves.
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- José Carlos Martínez es patrón de arrastre en Bueu y tiene que pesar capturas de hasta 29 especies
- El marinero marroquí muerto en Gran Sol vivía en Cangas desde hacía 11 años
- El Concello de Bueu indemnizará a una limpiadora por no facilitar la conciliación para atender a su madre
- Tres mujeres escondidas bajo la pila de la excolegiata
- Salva la vida tras quedar destrozado su coche en una salida de vía en la Autovía do Morrazo
- Un joven cangués pierde la visión de un ojo, agredido en Mallorca
- El TSXG fija 8 millones de indemnización para los dueños de Noria 4 y el Concello recurre