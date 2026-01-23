Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Ingrid GaliciaCausa Accidente AdamuzRecaudación Inmuebles XuntaUber divide Taxi VigoPensión Viuda Ourense⚽ Epopeya Europea Celta
instagramlinkedin

El granizo convierte la Autovía do Morrazo en una "pista de hielo" y causa cinco accidentes con hasta siete coches implicados

Al menos una conductora resultó herida y tuvo que ser atendida por sanitarios de una ambulancia y se registraron otros heridos leves en O Casal

El despliegue tras las salidas de vía.

El despliegue tras las salidas de vía. / Gonzalo Núñez

Fran G. Sas

La borrasca Ingrid está causando estragos en las carreteras de O Morrazo. Esta tarde, entre las 17.00 y las 18.45 horas, se registraron al menos cuatro accidentes de tráfico, tres de ellos en la Autovía do Morrazo en el entorno de la salida de Broullón, en Moaña. El otro fue en los accesos desde O Casal.

Uno de los accidentes, a las 17.20 horas, contó con tres coches implicados. Una salida de vía y choques por alcance debido a que las continuas granizadas sobre esta carretera convirtieron el asfalto "en una pista de patinaje" según explicaban desde Protección Civil de Moaña, uno de los equipos de emergencias que se acercó a la zona. Circulaban en sentido a Vigo. Muy cerca, en la misma dirección, una conductora perdió también por el mismo motivo el control de su coche y se estrelló contra la mediana. Sufrió daños aunque todo apunta a que no fueron graves.

Noticias relacionadas y más

La autovía y sus accesos, cubiertos por el granizo.

La autovía y sus accesos, cubiertos por el granizo. / Gonzalo Núñez

En dirección a Cangas, a la misma altura y hora, se registró un tercer siniestro también con una salida de vía pero sin heridos. El cuarto accidente, a las 18.47 horas, fue el de O Casal con dos coches implicados. Solo 15 minutos después se registró un quinto accidente en esta misma zona de O Casal, con heridos leves.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
  2. José Carlos Martínez es patrón de arrastre en Bueu y tiene que pesar capturas de hasta 29 especies
  3. El marinero marroquí muerto en Gran Sol vivía en Cangas desde hacía 11 años
  4. El Concello de Bueu indemnizará a una limpiadora por no facilitar la conciliación para atender a su madre
  5. Tres mujeres escondidas bajo la pila de la excolegiata
  6. Salva la vida tras quedar destrozado su coche en una salida de vía en la Autovía do Morrazo
  7. Un joven cangués pierde la visión de un ojo, agredido en Mallorca
  8. El TSXG fija 8 millones de indemnización para los dueños de Noria 4 y el Concello recurre

El granizo convierte la Autovía do Morrazo en una "pista de hielo" y causa cinco accidentes con hasta siete coches implicados

El granizo convierte la Autovía do Morrazo en una "pista de hielo" y causa cinco accidentes con hasta siete coches implicados

Costas carece todavía de proyecto ante el hundimiento de O Con

La borrasca Ingrid derriba postes y árboles en O Morrazo y vuelve a suspender el transporte de ría

La borrasca Ingrid derriba postes y árboles en O Morrazo y vuelve a suspender el transporte de ría

Estrechan la vigilancia en la excolegiata de Cangas tras descubrir a tres mujeres ocultas en la pila bautismal

La Policía de Moaña intervino en 461 delitos en 2025, 24 de ellos por violencia de género

La Policía de Moaña intervino en 461 delitos en 2025, 24 de ellos por violencia de género

El temporal arrastra bateas, afecta al barco de ría y deja inoperativo el pabellón de Aldán

Losada cree que el problema de los caballos es competencia de la Xunta

Losada cree que el problema de los caballos es competencia de la Xunta

Una solución contundente para el parque de bomberos: derribo y construir uno nuevo

Una solución contundente para el parque de bomberos: derribo y construir uno nuevo
Tracking Pixel Contents