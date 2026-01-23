El gobierno lleva a pleno el protocolo de actuación frente a acoso sexual y laboral

El gobierno local de Cangas llevará al próximo pleno ordinario, que se celebrará el día 30 de enero, el protocolo de prevención y actuación frente a las agresiones, el acoso, acoso sexual, por razón de sexo, por orientación sexual e identidad o expresión de género en el Concello de Cangas. Se trata de un protocolo al que está obligado por ley y que trata de prevenir y sancionar este tipo de conductas, incluso incorporando medidas en el mobiliario y diseño de los departamentos. El protocolo se aplicará ante cualquier conducta de acoso o violencia que tenga lugar durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo.

El documento habla de acoso laboral, sexual y de agresiones físicas o psicológicas y también menciona el ciberacoso. El comité de prevención y atención contra las agresiones y el acoso estará formado por lo menos por cinco personas, atendiendo a los principios de formación y competencia. Su composición será paritaria. Será la Alcaldía quien designe a los miembros del citado comité o la concejala de Personal, previa consulta con el Comité de Seguridade e Saúde no Traballo. Los elegidos permanecerán en el cargo cuatro años y solo dos mandato.

En un plazo máximo de 24 horas hábiles, según el calendario laboral del Concello de Cangas, el Comité informará de la denuncia a la persona denunciada mediante notificación fidedigna y a la persona denunciante y/o víctima del inicio del procedimiento y propondrá a la concejala de Personal la adopción de las medidas cautelares que sean necesarias. El comité podrán, en el plazo de tres días hábiles, realizar las entrevistas y diligencia de investigación, dando audiencia a a las partes. En un plazo de tres día, se redactará un acta con la valoración.