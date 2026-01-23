Diez aspirantes para recuperar la inspección de obras en Moaña

El Concello de Moaña espera contar, entre finales de febrero y comienzos de marzo, con un segundo arquitecto técnico que se sume al personal del departamento de Urbanismo. Debería asumir, entre otras, las tareas de inspección de obras. Y es que el Concello carece de un trabajador para esta función desde el fallecimiento de Geno Piñeiro en el 2017, hace ya más de 9 años. La Policía Local se encargó de la inspección de las denuncias urbanísticas en estos años.

Son 10 los candidatos admitidos en una lista provisional que está en periodo de exposición pública para posibles alegaciones, en estos momentos. Hay que recordar que en noviembre entró una nueva arquitecta al departamento municipal, ayudando a paliar los problemas de personal que sufre Urbanismo.

El concejal de Urbanismo e Persoal, Xosé Xoán Melón, explica que además está ya en su fase final el proceso de contratación de un oficial de primera de mecánica para atender la flota de vehículos municipales y distinta maquinaria. Así como la contratación de un oficial de albañilería que se sumará a la cuadrilla de obras.