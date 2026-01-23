El coste anual del SAF en Bueu pasa de 566.000 euros a casi 780.000

El acuerdo alcanzado esta semana por la Xunta de Galicia y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) por la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) no convence a los ayuntamientos de O Morrazo. Primero fue Cangas quien mostró su rechazo y ahora es Bueu quien alza la voz ante un pacto que «vén a consolidar unha irregularidade», en alusión a que los concellos tendrán que «sacrificar recursos económicos municipais» para financiar servicios que son competencia de otras administraciones, en este caso del Estado y la Xunta. El coste del contrato se ha disparado en los últimos meses, pasando de 566.000 euros a casi 780.000, según los datos aportados ayer por la Concellería de Facenda.

Este incremento está relacionado con la finalización del contrato, con una duración de cuatro años, y con la necesidad de prorrogarlo hasta la licitación del nuevo servicio. El precio durante los cuatro años de vigencia era de 16 euros/hora, un importe que con la prórroga tuvo que actualizarse hasta los 21,90 euros/hora. «Aínda así é un prezo inferior aos importes que se están ofertando nos procesos de licitación que hai abertos noutros concellos, que andan entre os 24 e incluso 26 euros/hora», subraya Xosé Leal.

El acuerdo alcanzado entre la Xunta y la Fegamp prevé un aumento de la aportación autonómica, que pasará de 12 euros/hora a 16 euros en 2026, 17 euros en 2027 y 18 euros en 2028. Una subida que es claramente insuficiente según el gobierno local bueués. «Antes a diferenza entre o que aportaba a Xunta e o que tiña que poñer o Concello era de 4 euros, pero agora vai ser de 6 euros por hora», ilustran el alcalde, Félix Juncal, y Xosé Leal.

Actualmente el contrato del SAF en Bueu cubre un total de 35.400 horas. Hasta el mes de agosto, con un coste anual de 566.000 euros el ayuntamiento tenía que aportar más de 141.000 euros. Ahora, tras la prórroga y la actualización del precio el gasto llega a los 778.800 euros anuales, de los que el Concello deberá sufragar más de 212.000 euros.

Félix Juncal asegura que los costes del SAF resulta «insostible» para los ayuntamientos y va «en contra do que di a Ley de Dependencia e calquera normativa autonómica». Esto es, que el servicio debe ser financiado al 100% por el Estado y las comunidades autónomas. «Aínda no caso de que nos impoñan a xestión, teñen que garantirnos a suficiencia económica e financeira», sostiene el regidor.

Desde el gobierno local de Bueu reprochan la falta de contundencia y de firmeza por parte de la Fegamp, que debe velar los intereses de los ayuntamientos. «Gostaríanos que a Fegamp exercese a súa responsabilidade e actuase en consecuencia e con todos os mecanismos ao seu alcance para chegar a un acordo que sexa acorde á lei», sentencia Félix Juncal.