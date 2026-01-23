Costas carece todavía de proyecto ante el hundimiento de O Con

Costas del Estado recibió la mañana de este viernes, por vía telemática, a representantes del Concello de Moaña, que llevan años reclamando una intervención para atajar el hundimiento en O Con. Sin embargo, el organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no tiene todavía un proyecto sobre la mesa.

El subdirector general para la Protección de la Costa, Fernando Pérez, y la subdirectora de Dominio Público, Ainhoa Pérez, tomaron nota del estado actual del entorno de la playa: desde el mirador de O Fiunchal, que lleva casi seis años acordonado, hasta el riesgo de desplome en la calle José Costa Alonso, con el paso de vehículos cortado desde comienzos de diciembre.

La reunión, que tuvo momentos de tensión, concluyó con el compromiso de que Costas estudiará las opciones y convocará un segundo encuentro en las próximas semanas. Por parte del Concello, la alcaldesa, Leticia Santos, ofreció asumir parte de la financiación de un proyecto integral “si es necesario reponer servicios municipales”. Eso sí, la regidora dejó claro que el problema estructural “no se soluciona echando abajo los muros y construyendo otros”. Por ello reclama una actuación completa “que haga frente a los efectos del cambio climático”. “Cada vez sufrimos más temporales y más fuertes, con más oleaje”, alertó Santos, insistiendo en que, sin un plan integral, los problemas se repetirán en el futuro en el entorno de la única playa de Moaña con bandera azul.

La calle está cortada desde diciembre. / Gonzalo Núñez

Desde el Concello —además de Leticia Santos participaron los tenientes de alcaldesa Daniel Costas y María Ortega, así como el asesor jurídico, también por vía telemática— repasaron la evolución del problema desde 2019, cuando comenzaron a detectarse daños graves. Según expusieron, la situación fue trasladada en diferentes ocasiones a Costas, tanto mediante informes sobre socavones y problemas puntuales como en reuniones con la jefatura provincial y con la Subdirección General de Dominio Público, incluido un encuentro celebrado en plena pandemia.

“El problema se agravó tanto que dejó de ser una intervención importante para convertirse en una emergencia”, advirtió Santos. Explicó que el corte al tráfico en la calle se adoptó, entre otros motivos, porque la zona en la que se realizó una reparación de urgencia en junio “ya vuelve a hundirse”.

Búsqueda de soluciones para finalizar el paseo de Seara

La demanda en la que Costas sí lleva tiempo trabajando, según explicaron esta mañana sus responsables en la reunión telemática en la que participó el jefe provincial Miguel García, es en la recuperación de los seis metros de servidumbre en el tramo de litoral en el que se corta el paseo marítimo, en A Seara.

El Concello, que logró la concesión para rehabilitar los astilleros y concluir el paseo, pidió que sea el propio organismo del Estado el que logre la recuperación posesoria, pues varios de los propietarios no aceptan una cesión. En la cita de las próximas semanas Costas pondrá sobre la mesa una solución, pues estudia el encaje jurídico para recuperar la zona de servidumbre.