Costas cita hoy a la alcaldesa sobre el hundimiento de O Con

Responsables de la Dirección General de la Costa y el Mar volvieron a citar hoy al Concello de Moaña en una reunión telemática, después de que el encuentro previsto se suspendiese a última hora este miércoles por el luto tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

La reunión de trabajo, prevista para este jueves, responde a una petición de la alcaldesa, Leticia Santos, formulada por primera vez en febrero de 2025. El único asunto sobre la mesa será el peligroso hundimiento en el entorno de la playa de O Con.

La situación mantiene cerrado desde hace casi seis años el mirador de O Fiunchal y obliga a cortar al tráfico —salvo para residentes— el tramo de la calle José Costa Alonso paralelo al arenal, clausurado desde mediados de diciembre.

Los estudios realizados por el Concello en estos años advierten de graves daños estructurales. Parte de la playa —la única de la villa con bandera azul— permanece acordonada por desprendimientos de cascotes del muro del mirador. En la calle, las grietas y los socavones son constantes, ya que la fuerza del mar excava bajo el asfalto durante las mareas altas. Esta dinámica incrementa el riesgo para infraestructuras básicas, incluidas las conducciones de agua, entre ellas el emisario que abastece a O Morrazo desde el embalse vigués de Eiras y que entra en la comarca por O Con tras cruzar la ría.