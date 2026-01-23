Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
⚽ Celta-LilleProhibido camiones en la A-52Velocidad tren GaliciaVigo en FiturSirat en los OscarPrivada Moderna
instagramlinkedin

Concerto de Buxandaina no Auditorio de Cangas a prol da Protectora do Morrazo

Será mañán, sábado (19.00 h.), con entrada a cambio de produtos para os cans e gatos

Agrupación de folk sinfónico Buxandaina, de Vigo. | FdV

Agrupación de folk sinfónico Buxandaina, de Vigo. | FdV

G.M.P.

Cangas

A Agrupación de Folk Sinfónico Buxandaina, de Vigo, dirixida polo músico e compositor Ernesto Campos, ofrecerá mañán sábado (19.00 horas) no Auditorio de Cangas un concerto a beneficio da Protectora de Animais do Morrazo. Para entrar só se require a donación de produtos que precisa o colectivo para atender os cans e gatos que acolle, como pensos, latas de conserva, arneses, correas...

Á entrada do Auditorio Pazos Varela instalarase unha mesa donde se poderán depositar os produtos, e aparte haberá un peto para as persoas que desexen facer algún donativo económico á Protectora para manter este importante servizo social.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents