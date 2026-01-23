El Concello rehabilita y mejora los accesos al lavadero tradicional de Fontán

El Concello de Moaña acaba de concluir la reforma integral del lavadero de Fontán, en el entorno de A Cerradiña, en Moaña. La intervención, en la que se coordinaron los departamentos de Obras y de Patrimonio, incluyó la mejora de la cubierta con un techo de madera así como la instalación de piedra granítica para cubrir tanto el perímetro del bien como las paredes que rodean al lavadero, que eran de hormigón. Ahora se mejoró la integración con el entorno. Esta estructura se encuentra bajo el parque infantil de Fontán.

El estado previo de deterioro. | FdV

Al estar a un nivel inferior su acceso se realiza por escaleras. Una de las partes más importatens de la intervención consistió en cubrir las escaleras de piedra, pues antes eran de bloques, además de suavizar su altura con nuevos escalones facilitando el acceso. Sucede a otras mejoras en lavaderos tradicionales como el revestimiento de piedra de la estructura de Quintáns, en Meira.