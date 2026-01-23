Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Concello realizará una reforma integral de A Retirosa

La vieja escuela de Coiro será rehabilitada con 500.000 euros de fondos del Plan +Provincia

Antiguo colegio de A Retirosa, en Coiro. | FdV

Juan Calvo

Cangas

El que fuera el viejo colegio de Coiro, en A Retirosa, será reformada en su totalidad dentro del Plan +Provincia 2026. En este sentido se sacó a concurso la redacción del proyecto que asciende a alrededor de 500.000 euros. La reforma es integral y afectará tanto al interior como al exterior del viejo colegio de Coiro, así como su ampliación, que también se contempla. La documentación que aporta el Concello es el estudio de geotécnico, planos, reportaje fotográfico y estado actual del edificio.

La intención es dar cabida a las numerosas asociaciones y colectivos que hay en Coiro, que ahora mismo carecen de una zona donde desarrollar las numerosas actividades que se llevan a cabo.

