La borrasca Ingrid derriba postes y árboles en O Morrazo, que recupera el transporte de ría entre Cangas y Vigo

La borrasca Ingrid se ha dejado sentir en el comarca de O Morrazo con la caída de árboles y postes del tendido eléctrico y en el servicio de transporte marítimo con Vigo. En todo caso las incidencias registradas no han provocado daños personales ni de gravedad.

La alerta roja en el mar obligó a las navieras que conectan Moaña y Cangas con Vigo a suspender los trayectos. No obstante, la empresa Mar de Ons, que se encarga de la ruta entre Cangas y Vigo anunció el restablecimiento del servicio a partir de las 10.30 horas: esa primera salida fue desde el puerto de Cangas y el primer viaje desde Vigo estaba programado para las 11.00 horas.

En el municipio cangués desde el Grupo de Emerxencias Cangas-Protección Civil informan de dos incidencias. La primera es la caída de un poste de hormigón del tendido eléctrico sobre la playa de Rodeira, en la zona de A Garita. El segundo es el desprendimiento de un arco del alumbrado navideño en el entorno de los jardines de Félix Soage y la calle Eduardo Vincenti, a la altura del palco de la música.

Desde la Policía Local de Cangas completan este balance de daños de la borrasca Ingrid con la caída de dos árboles en el conocido como Camiño da Pedra Choca, que comunica la Avenida de Lugo con la Avenida de Galicia.

El árbol que cayó en el lugar de O Río, en la parte alta de la parroquia de Cela, en Bueu. / Fdv

En Bueu también se registraron incidentes similares. Los Bombeiros do Morrazo tuvieron que acudir a la carretera EP-1304, que comunica el lugar de Outeiro con la parte alta de Cela por la caída de un árbol. La Policía Local recibió otro aviso debido a que el viento derribó otro árbol sobre el tendido eléctrico en la parte alta de A Graña, lo que provocó la rotura de una farola.

En Moaña, el temporal provocó el corte en el servicio de alumbrado público en varios puntos del municipio. También hay constancia de ramas y algún pequeño árbol sobre la PO-313, que comunica Moaña y Marín, que la Policía Local se encargó de retirar. Finalmente, en el lugar de A Guía, en Meira, un poste del tendido telefónica cayó sobre el cableado del alumbrado público.

Noticias relacionadas

Las fuertes rachas de viento también ocasionaron otras incidencias menores, como el desplazamiento y volcado de contenedores del servicio de recogida de basura, pero sin mayores consecuencias.