AV rompe el pacto de no agresión con el PP y lo culpa del problema de Noria 4

Alternativa dos Vecinos de Cangas, partido en el que milita el ex concejal de Cangas que rompió récords de permanencia en la corporación municipal y fue presidente de la Gestora, Mariano Abalo, desmiente que fuese responsable de la situación que vive el edificio Noria 4, con sentencia firme de derribo. Rompe el pacto de no agresión ante las acusaciones del grupo municipal del PP, al tiempo que puntualiza que resulta «moi indecente que a forza maioritaria da oposición considere a Mariano Abalo responsabel de permitir a construcción do edificio Noria 4, sen aportar ningún dato ou proba que acredite tal afirmación.». AV. asegura que el PP miente o muestra su ignorancia por permitir las construcción de los inmuebles Noria 2 y Noria 4. Afirma que en la época de la Gestora en 1990, el edificio Noria 2 ya estaba construido y que fue ésta la que se encargó de paralizar y precintar Noria 4 , incluso, las edificaciones y menciona el lavadero que se hizo desaparecer. y que estaba en la misma casa. Abalo responsabiliza de la «desfeita» urbanística al ex alcalde al que derrocó, el socialista Lois Pena. En este sentido pone como ejemplo las avenidas de Vigo, Lugo, Noria y Pedra Alta, donde el PSOE tenía su sede. Recuerda Alternativa que con posterioridad a la Gestora, el PP gobernó con el apoyo del PSOE paralizó todas las órdenes de precinto, permitiendo consolidar las obra de Noria, «protexendo aos promotores que quedaron libres das súas responsabilidades» Precisamente por este motivo, AV califica de sorprendente que el PP, con una importante responsabilidad en este asunto tenga ahora la desvergüenza de culpar a los demás de su impresentable gestión.

AV aprovecha para recordar al PP su gestión urbanística en casos como los convenios firmados cuando gobernaba el Concello de Cangas con Residencial Marina Atlántica (Massó) y con Promalar . Tilda su gestión urbanística de especulativa. «A Xestora fixo os seus deberes como recoñece o propio BNG e cando o PP non pintaba nada neste momento, pero sí que a Xestora gobernada por FPG/EU/EG promoveu os obrigados expedientes de paralización, precintado, infracción y sanción».

Sostiene AV que las medidas para solventar el problema de Noria 4 son complejas, que no es su responsabilidad, pero que sí quiere desenmascarar las mentiras y falsas actuaciones y, al mismo tiempo, decir que «acutaremos de común acuerdo con todos los grupos municipales para encontrar una solución dialogada».