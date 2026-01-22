Las fecales brotan por las alcantarillas de Nerga porque la red está «saturada»

Los residuos fecales «brotan» por varias alcantarillas que circundan la playa de Nerga desde hace «máis de un mes», y ayer lo hacía a borbotones y con el hastío de los vecinos, que volvieron a trasladar los hechos al Concello de Cangas y urgen soluciones a las administraciones con competencias en la materia.

El gobierno local reconoce el problema, que atribuye a una saturación de la red de saneamiento y los pozos de bombeo por la entrada masiva de aguas de lluvia, especialmente abundantes en los últimos días. «Mentres non se reduza esa entrada de pluviais, a capacidade de resposta é moi limitada», resume la alcaldesa, Araceli Gestido, y añade que esta situación «está comunicada e controlada por Augas de Galicia, dentro do seu Plan de Control de Verteduras».

Los residentes en el entorno del arenal denuncian que el vertido de residuos fecales se produce «un día sí y otro también, incluso sin que llueva», y mostraban ayer una explanada anegada de agua turbia y salteada de fragmentos de heces, restos de papel higiénico, toallitas desechables y otros elementos sólidos que salen por las alcantarillas por la excesiva presión y acaban en el mar.

El hedor también era perceptible en las inmediaciones. «No debemos normalizar que pase esto, pero menos aún en un paraje natural como este», lamentaba ayer una vecina. «Este tipo de problemas requiere solución urgente», demanda.

Mezcla de aguas pluviales y residuales saliendo por alcantarillas de Nerga hacia el mar, ayer.

«Na actualidade, os bombeos e a EDAR están a funcionar ao máximo da súa capacidade. As intensas choivas provocan unha entrada moi elevada de augas pluviais na rede de saneamento, o que fai que os colectores estean en carga», desgrana la regidora. «A EDAR [estación depuradora de aguas residuales] está a traballar por riba do dobre da súa capacidade de deseño, ao recibir caudais moi superiores aos previstos, procedentes practicamente da totalidade da conca oeste», explica.

«Trátase, polo tanto, dun problema estrutural de incapacidade hidráulica das infraestruturas, que se reproduce cando se dan episodios de choiva intensa e saturación do terreo, por moito control continuo que se realice, como está a facer o Concello», insiste.

Desde la asociación de vecinos recuerdan que el 4 de diciembre ya alertaron del problema por enésima vez y que compareció en la zona el edil de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG), y que también actuó un camión enviado por la empresa concesionaria del servicio del ciclo integral del agua, UTE Gestión Cangas, pero «a realidade é que sigue botando por todos lados; un desastre», insisten los representantes vecinales.

Noticias relacionadas

«Desde o Concello de Cangas non só se é consciente do problema, senón que se está actuando de maneira continuada para mellorar o sistema de saneamento e bombeos», recalca Araceli Gestido, y apunta los trabajos realizados en los últimos años y otros en marcha, como auditorías para «identificar puntos críticos e priorizar actuacións». Aún así, las considera «insuficientes» para resolver un «problema estrutural» que desborda al Concello y require inversiones de la Xunta de Galicia.