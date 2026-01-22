Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Unha arquitecta de Bueu, finalista nos novenos Premios Youtubeiras+

REDACCIÓN

Bueu

O proxecto dunha arquitecta de Bueu acaba de ser elexido como finalista dentro dunha das categorías dos Premios Youtubeiras+, que se entregarán nunha gala o vindeiro 7 de febreiro no Teatro Jofre de Ferrol.

O proxecto nominado é @miradenovo, ao través do cal a súa responsable «rescata a esencia do mobiliario do pasado en Galicia».

Este certame está organizado polos servizos de normalización lingüística de dez concellos galegos, entre eles o de Moaña; a Deputación da Coruña e as tres universidades galegas. Este ano presentáronse un total de 126 canles, o que supón un récord absoluto de participación.

Entre todas elas escolleronse 28 como finalistas para as sete categorías a concurso: Creación de Contidos, Mellor Canle, Mellor Pódcast, Premio á Calidade Lingüística, Premio Revelación, Premio Rede e Premio do Público. En total entregáranse ata 7.500 euros en premios. A «youtubeira» de Bueu está nominada xunto aos proxectos @langrans (Ourense), Mareando o xogo (Malpica) e O búnker debuxos (Ferrol).

