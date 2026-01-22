Ráfagas de hasta 93,9 km/h dejan a la comarca sin barco hasta nuevo aviso

El temporal que ayer azotó Galicia, con ráfagas de hasta 93, 9 kilómetros por hora a las 02:00 de la madrugada registradas en la estación de MeteoGalicia de Udra en Bueu y de 73,4 a las 13:00 hora, en la del puerto de Cangas, dejó a la comarca de O Morrazo sin transporte marítimo de pasajeros con Vigo desde las 14:30 horas y sin que las navieras —Mar de Ons y RG en Cangas y Piratas de Nabia en Moaña— pudieran informar de la hora en que se podía retomar hoy el servicio, salvo «nuevo aviso» y con la intención de hacerlo «lo antes posible».

Olas en el acceso a una vivienda junto al muelle de Aldán. / Fdv

La flota de bajura, a excepción de la de la navaja, estuvo amarrada a puerto, y en las cofradías trabajaron las mariscadoras de a pie. De todas formas, los navalleiros en Cangas reconocen que había mucho mar, tal y como señala Fernando Broullón que asegura que acudieron a faenar cuatro barcos y siete personas en la zona del islote de Os Viños en Cíes en donde extrajeron unos 100 kilos de navaja.

Barcos del transporte de ría entre Moaña y Vigo, amarrados en el muelle. / Gonzalo Núñez

Los navalleiros esperan poder volver a trabajar hoy, ya que dicen que las peores condiciones se esperan para el viernes, aunque la entrada de una nueva borrasca para hoy, bautizada Ingrid, con alerta naranja en la costa, viento de fuerza 7 y olas de 5 a 8 metros, no presagia buenos momentos al menos para el transporte de ría. Ayer por la mañana ya se realizaron hasta las 14:30 los viajes con velocidad reducida en la ruta Cangas-Vigo y frecuencias cada 30 minutos en lugar de cada 20 para adaptarse a las condiciones del mar. En Moaña, Nabia realizó los barcos cada hora y canceló los viajes a Vigo a las 06:30; 07:30 y 08:30 y desde el puerto de la ciudad olívica hasta Moaña a las 07:00; 08:00 y 09:00. El servicio de transporte público de barco funcionó después con normalidad hasta las 14:30 cuando llegó la suspensión total. Muchos usuarios ya se organizaban ayer, al cierre de esta edición y ante la falta de confirmación de una hora para poder retomar los viajes de las líneas regulares marítimas, para desplazarse a Vigo en autobús o en coches haciendo uso de los aparcamientos disuasorios.

El temporal en el mar obligó al abrigo de mercantes al amparo de las islas del Parque Nacional das Illas Atlánticas, con 6 contabilizados en el archipiélago de Ons, en Bueu, y a última hora del día dos en el de Cíes. Los vientos del oeste de fuerza 7 provocaron un gran oleaje en Aldán que combinado con la marea alta dificultó el acceso a viviendas en Xestadelo, junto al muelle.

La fuerza del mar en la isla de Ons. / Fdv

La entrada de la borrasca Ingrid se espera que tenga sus máximas consecuencias el viernes y sábado, tal y como con afirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) con empeoramiento del mar en la primera mitad del viernes y cota de nieve por debajo de los 500 metros desde la última hora del día.