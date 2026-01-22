El parque de bomberos cerró 10 días en lo que va de enero

El Consorcio Provincial de Bomberos, que preside la Diputación, inició ya el proceso de contratación de 21 plazas para los parques de su competencia -Morrazo, Ribadumia, Vilagarcía y Porriño-de las que 4 de bomberos y una de un jefe se destinarán para el parque de esta comarca en Bueu. Pero pese a ello, los cierres de las instalaciones por no reunir el mínimo de tres bomberos por guardia, sigue provocando cierres, él último ayer, parcial y sólo de media hora por conciliación familiar, pero suficiente para que no pudieran acudir a una incendio por un incendio de cableado en una fachada en Cangas, y se avisaron a los bomberos de Porriño, aunque finalmente no hizo falta su presencia.

En lo que se lleva de mes de enero, el parque ya cerró 10 días,uno de ellos el día 1 fue total y los otros nueve, parciales. Cerraron parcialmente los días 8, 9, 12, 14, 15,16, 19, 20 y 21. La previsión no es buena ya que los bomberos están ya casi agotando el máximo de 80 horas extras al año que les permite el Consorcio y a las que echan mano para evitar cierres, por lo que desde marzo habrá muchos más ya que el proceso de contratación de las nuevas plazas es complejo y largo. En 2023, el parque cerró 109 días, en 2024 fueron 111 y en 2025 se batió el récord con 182.

Para el delegado de preven ción y miembro del comité de empresa, Adrián Pena, la estadística es clara y ascendente: «Ano tras ano increméntanse os días de peche e todo indica que neste 2026 a tendencia vai continuar, desgraciadamente para a seguridade da veciñanza da comarca. Esta situación non se da en ningún otro servizo esencial do Estado es`pañol, onde a cobertura está garantiza os 365 días do ano».