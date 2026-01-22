Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El parque de bomberos cerró 10 días en lo que va de enero

El día 1 fue un cierre total de 24 horas y los restantes fueron parciales | El último fue ayer y afectó a una incidencia en Cangas

Una actuación de los bomberos de O Morrazo. | Fdv

Cristina González

Bueu

El Consorcio Provincial de Bomberos, que preside la Diputación, inició ya el proceso de contratación de 21 plazas para los parques de su competencia -Morrazo, Ribadumia, Vilagarcía y Porriño-de las que 4 de bomberos y una de un jefe se destinarán para el parque de esta comarca en Bueu. Pero pese a ello, los cierres de las instalaciones por no reunir el mínimo de tres bomberos por guardia, sigue provocando cierres, él último ayer, parcial y sólo de media hora por conciliación familiar, pero suficiente para que no pudieran acudir a una incendio por un incendio de cableado en una fachada en Cangas, y se avisaron a los bomberos de Porriño, aunque finalmente no hizo falta su presencia.

En lo que se lleva de mes de enero, el parque ya cerró 10 días,uno de ellos el día 1 fue total y los otros nueve, parciales. Cerraron parcialmente los días 8, 9, 12, 14, 15,16, 19, 20 y 21. La previsión no es buena ya que los bomberos están ya casi agotando el máximo de 80 horas extras al año que les permite el Consorcio y a las que echan mano para evitar cierres, por lo que desde marzo habrá muchos más ya que el proceso de contratación de las nuevas plazas es complejo y largo. En 2023, el parque cerró 109 días, en 2024 fueron 111 y en 2025 se batió el récord con 182.

Para el delegado de preven ción y miembro del comité de empresa, Adrián Pena, la estadística es clara y ascendente: «Ano tras ano increméntanse os días de peche e todo indica que neste 2026 a tendencia vai continuar, desgraciadamente para a seguridade da veciñanza da comarca. Esta situación non se da en ningún otro servizo esencial do Estado es`pañol, onde a cobertura está garantiza os 365 días do ano».

