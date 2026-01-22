El talento del IES A Paralaia se prueba en Europa

Cuatro alumnos de ciclos formativos del IES A Paralaia de Moaña, se preparan para una experiencia clave tanto a nivel personal como académico. Han sido seleccionados en el programa Erasmus y realizarán prácticas o estancias formativas en el extranjero entre el 17 de marzo y el 31 de mayo.

Raquel Curro y Borja Santiago, ambos del ciclo superior de Administración y Finanzas, viajarán a Varsovia (Polonia). Curro explica que trabajará “en una empresa de turismo aventurero” durante esos meses de primavera, realizando tareas relacionadas con la formación que está a punto de finalizar.

La estudiante se muestra ilusionada y espera “aprovechar las prácticas, sobre todo por vivir la experiencia de trabajar en el extranjero”. En Polonia, añade, descubrirá “una nueva forma de trabajar y vivir. Tendré que adaptarme a todo ello, además de poner en práctica lo aprendido”. Su manejo del inglés y la capacidad de adaptación serán sus principales retos. También subraya el valor de sumar esta vivencia al currículum: “abre muchas puertas”, dice.

Más cerca irá Markus Zbiden, del ciclo superior de Administración y Finanzas pero del primer curso. Se desplazará a Lorient, en la Bretaña francesa. Al estar en primero, participará en un programa Erasmus de corta duración: no realizará prácticas laborales, sino que estudiará en un instituto francés. “Me dará una experiencia nueva, conviviendo con otro idioma y conociendo cómo es vivir allí”, señala.

Zbiden celebra la oportunidad “porque siempre me ha gustado viajar y aprender idiomas”. “Quería mejorar mi francés, por eso elegí Francia como destino. Además, me sirve para tener una idea de si hacer las prácticas de segundo año también en el extranjero”, explica.

Por su parte, Aarón Alonso, que cursa segundo del ciclo de Informática de Oficina, realizará sus prácticas en una empresa de Viena (Austria). “Me parece una gran oportunidad para vivir una experiencia interesante y conocer culturas nuevas”, afirma. Confía en que la estancia tenga peso de cara a encontrar trabajo cuando termine sus estudios y se muestra dispuesto a asumir distintas funciones durante los meses que permanezca en Austria.