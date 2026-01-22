El Museo Massó roza las 20.000 visitas y revitaliza el interés por Santos Reis

El año 2025 ha sido histórico para el Museo Massó de Bueu. El uso de este adjetivo está plenamente justificado en esta ocasión: se trata del ejercicio en el que se pudo inaugurar la ansiada ampliación del recinto, que se materializó a través de la rehabilitación de los espacios ya existentes, como la antigua fábrica del siglo XIX. El balance de 2025 deja un total de 18.651 visitas registradas, una cifra que desde la dirección del museo estiran hasta el umbral de las 20.000 porque de momento es imposible contabilizar a las personas que entran a la antigua Salazón Piñeiro. Uno de los grandes atractivos de esta remodelación es la nueva Sala Urbano Lugrís, que a muchos visitantes les sirvió para descubrir la capilla de Santos Reis, en O Valado.

Los nuevos espacios fueron inaugurados a finales de julio después de dos años de trabajos. Desde el museo, más allá de las cifras y los números, ponen en valor especialmente «la satisfacción del público desde que se abrieron las nuevas salas y sus comentarios sobre su espectacularidad, sobre todo en la de Urbano Lugrís», explica su directora, Covadonga López de Prado.

Esta sala agrupa los cuadros de gran formato que el artista pintó durante su estancia en Bueu para decorar los comedores de la fábrica y el discurso expositivo presta especial atención a la capilla de Santos Reis, que fue un encargo de José María Massó. «A la gente le llama mucho la atención su historia, pregunta dónde está, cómo se puede visitar o si abre», explica la directora del Museo Massó, que anima al Concello de Bueu a darle continuidad a ese interés a través de actividades específicas.

La mayor afluencia se concentra en los meses de verano: 10.379 personas entre junio y septiembre frente a las 8.272 del resto del año. A pesar de que cada vez se nota un mayor interés para organizar visitas de grupos, en especial escolares, los visitantes individuales siguen siendo mayoría: 11.679 frente a los casi 7.000 que lo hicieron en grupo.

La Sala Urbano Lugrís, con el apartado dedicado a la capilla de Santos Reis. / Santos Álvarez

La rehabilitación de los antiguos espacios y sus estructuras, como la madera de las cubiertas, fue un incentivo para que la propia ciudadanía de Bueu acudiese a redescubrir su museo. Las estadísticas de 2025 reflejan que la mayoría de los visitantes, casi 2.000 personas, procedían del municipio. Luego aparece Vigo, con 1.612; el resto de O Morrazo con 1.017; Pontevedra con 779; y el resto de la provincia, con casi 1.800 visitantes. En lo que respecta al resto de España, una vez más Madrid encabeza esta clasificación con 1.820 personas.

Para este 2026 está previsto estrenar nuevos itinerarios guiados centrados en la historia de los edificios, «que es la historia de la conservera», subraya Covadonga López. Desde el museo, además de destacar la Sala Urbano Lugrís, resaltan el espacio original de la primera fábrica, del siglo XIX y con estructuras de madera de eucalipto y pino tea procedente de Estados Unidos. «Antes era un lugar oscuro y ahora es todo luz», señalan desde la dirección de un espacio dedicado a las embarcaciones antiguas.

La rehabilitación de los antiguos espacios también sirve para potenciar la antigua Salazón Piñeiro, donde ahora está expuesta la alfombra de arte efímero dedicada a Maruja Mallo. Este año está previsto instalar un dispositivo para poder contabilizar a los visitantes que acceden a este lugar.