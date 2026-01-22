Moaña ampliará la zona azul a más tramos urbanos al considerar un éxito la experiencia piloto
El Concello reunirá a colectivos vecinales, hosteleros y comerciantes para evaluar el funcionamiento de las plazas limitadas a media hora | Las próximas podrían habilitarse en Daniel Castelao y Porta do Sol
La primera zona azul de la historia de Moaña, con 22 plazas de aparcamiento en la avenida Concepción Arenal y la calle Ramón Cabanillas, limitadas a 30 minutos, se puso en marcha el 1 de diciembre de 2025 como experiencia piloto. Vigilada de forma regular por la patrulla de la Policía Local, la rotación está funcionando “razonablemente bien” y, en casi dos meses, no fue necesario multar a ningún conductor.
Con este balance inicial, la concejala de Mobilidade, Dolores Chapela, prevé reunirse en los próximos días con la Asociación de Hosteleiros, colectivos de comerciantes y la Asociación Veciñal Praia-Seara del centro urbano, “así como otros colectivos vecinales que muestren interés en asistir”. El objetivo es realizar una primera valoración del funcionamiento de la zona azul.
En ese encuentro, si la valoración de los colectivos implicados es positiva, el Concello planteará extender el modelo a otras áreas urbanas. Entre las opciones que se barajan figuran algún tramo de la calle Daniel Castelao, en O Con, o la zona de A Porta do Sol, en la parroquia de Meira. El entorno de la ludoteca, en Ramón Cabanillas, también se considera candidato para incorporar nuevas plazas con tiempo limitado. Chapela añade que no se descarta ampliar el tiempo de estacionamiento en determinados puntos, pasando de media hora a una hora.
Distribución
Desde comienzos de diciembre, la zona azul en Concepción Arenal se reparte del siguiente modo: siete plazas entre el puesto de churros y la Praza de Abastos; otras siete en el entorno del lavadero de Fontecán; y seis a la altura del número 20, en la zona de A Seara. De estas últimas, tres se sitúan antes del tramo señalizado en amarillo para los camiones que abastecen al supermercado y las otras tres, después.
En Ramón Cabanillas, la medida permitió habilitar dos aparcamientos que antes eran exclusivamente de carga y descarga, junto a la subida de A Miranda.
