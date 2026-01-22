Denunciado por conducir en Moaña bajo los efectos de la droga y llevar diez gramos de marihuana
La Policía interceptó al conductor, cangués, a la altura de Abelendo
Un conductor, vecino de Cangas, fue denunciado sobre las 21.00 horas de este miércoles tras ser interceptado por la Policía Local en un control rutinario. Circulaba por el barrio de Abelendo y al realizarle la pertinente prueba los agentes descubrieron que conducía bajos los efectos de las drogas. Tras revisar el interior del vehículo encontraron también casi 10 gramos de cogollos de marihuana.
Se expone a dos denuncias administrativas por conducción bajo sustancias estupefacientes y por daños a la salud pública.
