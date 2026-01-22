Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marilar Aleixandre presenta hoy «As bocas cosidas» en Cangas

REDACCIÓN

Cangas

Marilar Aleixandre presenta hoy, a las 20.00 horas, en el salón de plenos de Cangas, su nuevo libro «As bocas cosidas». La autora estará acompañada de Mari Lires, doctora en Química y profesora en la Universidad de Vigo. El acto está organizado por la Asociación Memoria 28 de agosto.

