Mar de Ons y Nabia suspenden el servicio de barco en O Morrazo

El último viaje de Mar de Ons fue a las 21:00 desde Vigo y el de Nabia a Moaña a las 20:30 horas

Uno de los barcos de Mar de Ons esta mañana saliendo desde Cangas.

Uno de los barcos de Mar de Ons esta mañana saliendo desde Cangas. / Gonzalo Núñez

Cristina González

El fuerte viento y oleaje en el mar debido a la entrada de la borrasca Ingrid ha obligado a las navieras a volver a suspender el servicio del transporte de ría entre los puertos de Cangas y Moaña con Vigo. Mar de Ons confirma que la última salida de Vigo a Cangas ha sido a las 21:00 horas y que mañana viernes los viajes están cancelados desde primera hora. Avisarán tan pronto se pueda retomar el servicio, señala en sus redes sociales.

El barco de Nabia cruzando hoy la ría entre Moaña y Vigo.

El barco de Nabia cruzando hoy la ría entre Moaña y Vigo. / Fdv

Por su parte Nabia, que se encarga de la ruta Moaña-Vigo, confirmó que la última salida había sido ya a las 20:30 horas desde Vigo y se cancelaban todos los servicios "hasta nuevo aviso".

