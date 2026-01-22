Mar de Ons y Nabia suspenden el servicio de barco en O Morrazo
El último viaje de Mar de Ons fue a las 21:00 desde Vigo y el de Nabia a Moaña a las 20:30 horas
El fuerte viento y oleaje en el mar debido a la entrada de la borrasca Ingrid ha obligado a las navieras a volver a suspender el servicio del transporte de ría entre los puertos de Cangas y Moaña con Vigo. Mar de Ons confirma que la última salida de Vigo a Cangas ha sido a las 21:00 horas y que mañana viernes los viajes están cancelados desde primera hora. Avisarán tan pronto se pueda retomar el servicio, señala en sus redes sociales.
Por su parte Nabia, que se encarga de la ruta Moaña-Vigo, confirmó que la última salida había sido ya a las 20:30 horas desde Vigo y se cancelaban todos los servicios "hasta nuevo aviso".
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- Salva la vida tras quedar destrozado su coche en una salida de vía en la Autovía do Morrazo
- José Carlos Martínez es patrón de arrastre en Bueu y tiene que pesar capturas de hasta 29 especies
- El marinero marroquí muerto en Gran Sol vivía en Cangas desde hacía 11 años
- El Concello de Bueu indemnizará a una limpiadora por no facilitar la conciliación para atender a su madre
- Toallitas y papel de cocina atascan hasta rebosar arquetas de la guardería de O Hío
- El TSXG fija 8 millones de indemnización para los dueños de Noria 4 y el Concello recurre
- «Isto non ten pés nin cabeza, non podemos ir ao mar a hipotecarnos»