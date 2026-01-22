Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO Accidente tren AdamuzTrump acuerdo OTANTemporal en GaliciaERE GKN¿Nuevo Zara en Vigo?Celta
instagramlinkedin

Juan Carballo celebra su XX aniversario artístico en Cangas

El artista «portugalego» Juan Carballo inició una gira para celebrar su XX aniversario artístico. Empezó por Oporto. En Cangas, el sábado 24 a las 20.00 horas presentará en el auditorio su nuevo libro «Carvalhoski». El acto incluye una propuesta escénica próxima al monólogo, a medio camino entre la performance y el recitado dramatizado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents