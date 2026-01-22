Juan Carballo celebra su XX aniversario artístico en Cangas
El artista «portugalego» Juan Carballo inició una gira para celebrar su XX aniversario artístico. Empezó por Oporto. En Cangas, el sábado 24 a las 20.00 horas presentará en el auditorio su nuevo libro «Carvalhoski». El acto incluye una propuesta escénica próxima al monólogo, a medio camino entre la performance y el recitado dramatizado.
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- Salva la vida tras quedar destrozado su coche en una salida de vía en la Autovía do Morrazo
- Toallitas y papel de cocina atascan hasta rebosar arquetas de la guardería de O Hío
- José Carlos Martínez es patrón de arrastre en Bueu y tiene que pesar capturas de hasta 29 especies
- El marinero marroquí muerto en Gran Sol vivía en Cangas desde hacía 11 años
- El Concello de Bueu indemnizará a una limpiadora por no facilitar la conciliación para atender a su madre
- «En Cangas ya somos unos ‘jodechinchos’ más»
- El TSXG fija 8 millones de indemnización para los dueños de Noria 4 y el Concello recurre