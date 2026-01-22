Familiares del marinero muerto en Gran Sol gestionan su repatriación

Ilham Khazouti Bouzit, la sobrina de Khalid Bouzit (30 años), el marinero de origen marroquí y vecino de Cangas muerto en el Gran Sol el día 15 de enero, a bordo del barco «Novo Alborada» se encuentra en Irlanda para acelerar el proceso de repatriación del cadáver a Marruecos, su país natal, aunque llevaba once años viviendo en Cangas.

Ilham Khazaouti pudo ver el cadáver de su tío, con una inequívoca señal de un golpe en las costillas que le propinó el cable de arrastre que se rompió causándole la muerte a él e hiriendo a un marinero indonesio. Ilham Khazaouti aseguró ayer que tenía cita para las 17.00 horas con las autoridades locales que le iban a mostrar el resultado de la autopsia. También dijo que esta semana llegaría a Marruecos el cadáver de su tío, aunque no supo precisar la fecha. Ella se encontraba allí en Castletownbere para acelerar todo este engorroso proceso burocrático. Ilham Khazouti ejerce la abogacía en Cangas y anunció, tras llegarle distintas versiones del accidente mortal de su tío, que si fuese preciso abriría una investigación y no dudaría en interponer las medidas legales oportunas que fuesen necesarias.

La familia canguesa del marinero muerto está destrozada por el dolor. Sabía de que un marinero había muerto en Gran Sol, pero jamás imaginaron que fuese Khalid, porque en la información facilitada por la empresa se hablaba de un marinero marroquí, pero no se hacía referencia a que era vecino de Cangas. Por eso, la familia se encontró de golpe con la noticia cuando representantes de la armadora acudieron a la casa a anunciarlo.