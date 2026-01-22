Evacuado con un hombro roto un vecino del edificio okupado de la calle Atranco de Cangas

Un hombre de 57 años que reside habitualmente en el edificio okupado de la calle Atranco, en el centro urbano de Cangas, fue atendido ayer de madrugada por los equipos de emergencias de una posible fractura de hombro que el afectado atribuyó a una caída accidental y que algunos vecinos vinculan con una posible pelea relacionada con el trapicheo de drogas y problemas de convivencia en el inmueble.

La grave lesión le produjo un fuerte dolor que obligó a intervenir agentes de la Policía Local y efectivos del 061, quienes le practicaron las primeras atenciones antes de su traslado e ingreso hospitalario.

Residentes en el entorno se quejan de problemas constantes en el edificio okupado, que está a medio construir, donde ya se han registrado múltiples incidentes. Entre ellos, la muerte de una mujer de 54 años, en octubre de 2023, a la que se llevaba buscando varios días.

También un operativo de la Guardia Civil contra el tráfico del fármaco Rivotril y varios incendios, alguno de ellos con heridos leves y daños materiales. «Es un foco de inseguridad e insalubridad», se quejan en el vecindario, que en distintas ocasiones pidieron que intervengan las administraciones públicas para atajar el problema.

De este asunto y del «estado de abandono» del edificio se hizo eco el PP, que pidió aprovechar el solar para dotarlo de vivienda pública destinada a la venta o al alquiler. La Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), conocido como «banco malo», que es propietaria del inmueble, anunció hace unos meses que lo sacaría a subasta con esa finalidad.