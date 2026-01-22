Los cormoranes, de lunes al sol.

Si,la fotografía es del primer día de la semana, el único que nos dejó ver un poco el sol, tras asegurarnos, los expertos en adelantarnos qué tiempo va a hacer, que lo aprovecháramos, que tardaría en llegar otro día así. Y acertaron, a fe que lo hicieron. La lluvia no da tregua y sobre mojado llueve cada día.

Conflicto entre personas y animales en Rodeira

Ya saben que, en invierno, los perros ya pueden pisar las playas, que la prohibición, al menos en Cangas, es solo para la temporada de verano. Pero el paseo nocturno al que son sometidos por sus amos está causando alguna que otra molestia en Rodeira. Lo cierto es la mayor parte de estos animales están muy bien amaestrados y raro es el día en que hay una incidencia, pero, por desgracia, suceden. El lunes por la tarde-noche, que fue el único día en muchos que no llovió, hubo problemas entre un perro y una persona que paseaba por Rodeira. El tráfico de personas y animales en el paseo a determinadas horas de la noche es mucho. El gobierno local debería considerar poner un gurdia para regurarlo. Las mascotas van sin correa, a pesar de lo que establece la normativa vigente; las personas van casi siempre acompañadas.

Lo que se preguntan del PP tras el anuncio de Vox en Cangas

Dos preguntas: ¿José Luis Gestido es ya del PP a todas luces y no habrá que negociar de nuevo con él para ir en la lista? ¿Qué pasa con Sergio Iglesias con el que también se había negociado?