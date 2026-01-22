Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Concello licita la dirección de obra para humanizar San Martiño

REDACCIÓN

Moaña

El Concello de Moaña inició ya el proceso de licitación de la dirección de obra, el control arqueológico y la coordinación de seguridad del proyecto de humanización del núcleo histórico de San Martiño. El contrato se estima en 45.444,43 euros y los interesados tienen hasta el 5 de febrero para presentar sus ofertas.

Este paso se da después de la licitación de la ejecución de la obra. La mesa de contratación propuso a la compañía Caldevergazo, de Ponte Caldelas, que había presentado una oferta económica de 1,1 millones de euros, lo que supone una rebaja de 142.443 euros sobre el importe de licitación. Se habían presentado cuatro empresas. La intención es comenzar en próximas semanas los trabajos.

