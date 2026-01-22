El Concello licita la dirección de obra para humanizar San Martiño
REDACCIÓN
Moaña
El Concello de Moaña inició ya el proceso de licitación de la dirección de obra, el control arqueológico y la coordinación de seguridad del proyecto de humanización del núcleo histórico de San Martiño. El contrato se estima en 45.444,43 euros y los interesados tienen hasta el 5 de febrero para presentar sus ofertas.
Este paso se da después de la licitación de la ejecución de la obra. La mesa de contratación propuso a la compañía Caldevergazo, de Ponte Caldelas, que había presentado una oferta económica de 1,1 millones de euros, lo que supone una rebaja de 142.443 euros sobre el importe de licitación. Se habían presentado cuatro empresas. La intención es comenzar en próximas semanas los trabajos.
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- Salva la vida tras quedar destrozado su coche en una salida de vía en la Autovía do Morrazo
- Toallitas y papel de cocina atascan hasta rebosar arquetas de la guardería de O Hío
- José Carlos Martínez es patrón de arrastre en Bueu y tiene que pesar capturas de hasta 29 especies
- El marinero marroquí muerto en Gran Sol vivía en Cangas desde hacía 11 años
- El Concello de Bueu indemnizará a una limpiadora por no facilitar la conciliación para atender a su madre
- «En Cangas ya somos unos ‘jodechinchos’ más»
- El TSXG fija 8 millones de indemnización para los dueños de Noria 4 y el Concello recurre