Bueu inicia el trámite para adjudicar el plan director de Banda do Río

La presentación del proyecto ganador del concurso de ideas. | G.N.

REDACCIÓN

Bueu

El Concello de Bueu ha iniciado el trámite para adjudicar el contrato para la redacción del plan director para la mejora del barrio de Banda do Río. Se trata de un procedimiento negociado sin publicidad con las arquitectas que ganaron el concurso de ideas, tal como se recogía en las bases.

El presupuesto es de 50.900 euros y el plazo previsto para la elaboración de este documento es de siete meses. Una vez que el anuncio ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público las arquitectas disponen hasta el 3 de febrero para presentar su propuesta económica.

Las ganadoras del concurso son María Fandiño y Miriam García, que formaron para la ocasión la unión temporal de empresas (UTE) Fandiño-Landlab.

