Bueu declarará 2026 como «Ano José Suárez» y la serie "Mariñeiros" se expondrá por primera vez en O Morrazo

La Real Academia de Belas Artes decidió el pasado verano dedicar el Día das Artes de Galicia, que se conmemora el 1 de abril, al fotógrafo José Suárez (Allariz, 1902-A Guarda, 1974). Bueu ocupa un lugar destacado en la trayectoria del que está considerado como el fotógrafo gallego más internacional: entre 1935 y 1936 estuvo en la localidad de O Morrazo tomando fotografías de la que luego sería la serie «Mariñeiros», un trabajo preparatorio para un documental. El Concello de Bueu quiere sumarse a los actos de homenaje a Suárez y declarar institucionalmente el actual 2026 como «Ano José Suárez». Esta iniciativa servirá para saldar un viejo anhelo: organizar por primera vez en Bueu y en la comarca una exposición con parte de las fotografías de la serie «Mariñeiros», que podría celebrarse en el verano.

La propuesta para la declarar oficialmente el «Ano José Suárez» se llevará al próximo pleno ordinario de febrero, a través de una moción impulsada por el grupo de gobierno BNG-PSOE. La Concellería de Cultura, que dirige Carmen García, trabaja desde el mes de noviembre en la programación en colaboración con familiares de José Suárez, como el que fuera profesor de fotografía en la Facultade de Ciencias da Información de la Universidade de Santiago, Xosé Luís Suárez Canal. De momento avanza que está prevista la celebración de un gran evento cultural en el mes de junio, la exposición de fotografías que componen la serie «Mariñeiros» y actividades paralelas para «poñer en valor o paso do recoñecido fotógrafo por Bueu e a importancia dese traballo».

La estancia de José Suárez en Bueu coincidió en un momento en el que el municipio era un lugar de encuentro para destacados nombres vinculados al arte y a la política, como Maruja Mallo, Rómulo Gallegos, Castelao o Federico Ribas, entre otros. La serie «Mariñeiros» es un encargo que recibe el fotógrafo de la Compañía Industrial del Film Español, que le solicitó a Suárez una serie de documentales sobre la cultura gallega, entre ellos uno sobre el trabajo del mar.

Casi un centenar de fotos tomadas entre Bueu, Aldán y Rianxo

«Mariñeiros» se compone por unas 90 fotografías tomadas entre Bueu, Aldán y Rianxo. En las imágenes realizadas en Bueu se distinguen perfectamente las localizaciones en la playa de Banda do Río, el antiguo muelle de Masso o con la Praia de Beluso al fondo. Unas fotografías en las que José Suárez plasma su carácter creativo e innovador a través de encuadres y composiciones poco habituales. Entre todas esas fotos hay una que se ha convertido en un icono: la de un niño sosteniendo en brazos una réplica de una dorna a escala llamada «Javiota», una imagen que aún hoy no se puede precisar dónde fue tomada o quién era ese joven.

Este es precisamente otro de los objetivos de la Concellería de Cultura, a través de la colaboración de colectivos y vecinos: identificar y poner nombre a las personas que aparecen en las fotografías que José Suárez tomó en Bueu entre 1935 y 1936. Para ello será fundamental la exposición de las imágenes que componen «Mariñeiros», que en Galicia se expusieron por primera vez en 1967 y 1971, en sendas muestras en Vigo y Ourense.

Grupo de hombres en Bueu formado por José do Penedo, señor Marín [el carpintero de ribera], Jesús de Fernández, Comediante y José “O Pote”, entre 1935 y 1936. / José Suárez

La última gran retrospectiva dedicada al fotógrafo fue «José Suárez. Uns ollos vivos que pensan», entre finales de 2015 y principios de 2016 en la Cidade da Cultura de Santiago y que luego se expuso en otros museos e instituciones nacionales e internacionales. Una muestra que también recogía la relación de Suárez con otros grandes artistas de la época, como la serie de fotografías que realizó a Miguel de Unamuno en La Flecha (un lugar cerca de Salamanca) o su amistad con el director de cine japonés Akira Kurosawa.

Una parte de la serie fotográfica «Mariñeiros» se llegó a exponer en París en el año 1935 y en realidad era un trabajo preparatorio para el rodaje de un documental del mismo nombre. Esa cinta llegó a filmarse y José Suárez se la llevó con él al exilio en Buenos Aires. Allí se estrenó en 1938, pero hoy en día la copia de ese documental permanece en paradero desconocido.

El Concello quiere que la declaración del «Ano José Suárez» sirva para «seguir poñendo en valor todas as súas aportacións para a historia e a cultura de Bueu» y participar de manera activa en el gran reconocimiento póstumo que impulsa la Real Academia de Belas Artes.