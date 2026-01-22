AV pide apoyo al sector del mar frente al acuerdo con Mercosur
Presenta un escrito en el Concello para que haya una declaración institucional en el pleno
REDACCIÓN
Cangas
El partido Alternativa dos Veciños (AV) en la oposición de Cangas ha presentado un escrito en el Concello solicitando una declaración institucional de apoyo al sector pirmario de la pesca frente el acuerdo entre la UE y los países del Mercosur contra el que se están movilizando el campo, pero que puede suponer una mayor entrada en el mercado europeo de productos pesqueros procedentes de terceros países.
La portavoz de AV, Victoria Portas, señala que estos productos no están sometidos a las mismas exigencias sanitarias, laborales o medioambientales que se le demanda al sector gallego. Pide instar a Xunta, Estado y UE a defender los intereses del sector y plantear las mismas exigencias a estos productos.
