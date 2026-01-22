La alcaldesa de Cangas rechaza el acuerdo entre Política Social y la Fegamp por el SAF

En medio del proceso de contratación del Servicio de Axuda No Fogar para el próximo año, la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) llegó a un acuerdo con la Consellería de Política Social e Igualdade por el que la aportación de Xunta de Galicia al servicio aumenta en cuatro euros la hora a los trabajadores: estaba en 12 euros y pasa a 16. Para la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, es totalmente insuficiente y considera que la Fegamp debió de ejercer mayor presión, porque la financiación de este servicio es de competencia autonómica, no municipal y se trata del principal contrato que tienen que afrontar los concellos.

La regidora local es de la opinión de que la Fegamp no debió de firmar el acuerdo, aunque suponga un incremento de la aportación de la Xunta y considera que las diferencias que tiene el gobierno gallego con el del Estado es de su incumbencia, porque lo cierto es que se trata de una competencia que no es municipal y la están asumiendo los concellos. «Los concellos somos carne de cañón. Nosotros estamos ahorcados con este contrato y lastra a nivel económico todo el presupuesto. Hay concellos para los que le supone el 25% del total de su presupuesto. Lo que tienen que hacer es financiar el servicio en su totalidad. La dependencia no es competencia de los concellos. Hay que presionar, como se comprobó con las Unidades de Atención al Drogodependiente (UAD). Cuando se quiso se hizo», manifiesta Araceli Gestido.

La alcaldesa de Cangas sostiene que se avanzó muy poco con la firma del acuerdo, porque antes la Xunta daba 12 euros la hora y estaba a 21 euros la hora; a partir de este año pagará 16, pero la hora ya la tiene que abonar el Concello a la empresa a 26 euros.

El Concello, en julio de 2025 sacó un contrato por 4,5 millones de euros, por un importe de 1.494.854 euros cada uno de los tres años, incrementándose 600.000 euros más que el último contrato. Según el estudio económico en Cangas se realizan 57.500 horas anuales. En marzo del citado año se contabilizaban 117 dependientes en el municipio y en la plantilla de la empresa contratada había 60 trabajadores. La adjudicación del nuevo contrato está pendiente solo de evaluación de la oferta económica.

La postura de Araceli Gesido coincide con la de su formación

La postura de la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) coincide con la que mantiene su formación política, que tampoco apoyó este acuerdo firmado entre la Fegamp y la consellería de Política Social. El presidente de la Fegamp es el alcalde de Vilagarcía de Arousa, el socialista, Alberto Varela.De momento, la de Araceli Gestido fue la voz más discrepante a nivel de regidores locales con el acuerdo firmado. Para ella la situación es tan grave que no se sujeta a la diplomacia. Su opinión es rotunda contra el acuerdo y no duda ni un momento en decirlo en voz alta.