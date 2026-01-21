Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO Accidente tren AdamuzTurismo VigoConvenio MetalAcuerdo MedicinaMuere Mabel MontesAuroras Boreales GaliciaSegunda vuelta Celta
instagramlinkedin

A Voz da Sanidade protesta contra el modelo «privatizador» de la Xunta

Fletará buses desde Cangas y O Hío para la marcha en Santiago del 1 de febrero y otro saldrá de Moaña

Integrantes de A Voz da Sanidade, ayer frente al consistorio de Cangas. | G.Núñez

Integrantes de A Voz da Sanidade, ayer frente al consistorio de Cangas. | G.Núñez

Gonzalo Martínez

Cangas

A Voz da Sanidade de Cangas hace un llamamiento a la ciudadanía de O Morrazo para «mobilizarse masivamente en defensa dun dereito fundamental e para deixar claro que Galicia non vai permitir nin a destrución nin a privatización da súa sanidade pública». Se refiera a la manifestación organizada por la Plataforma SOS Sanidade Pública para el domingo 1 de febrero a las 12.00 horas, en Santiago de Compostela. El recorrido irá desde la Alameda hasta la Praza do Obradoiro, «para denunciar o desmantelamento deliberado do Sistema Sanitario Galego por parte da Xunta de Galicia», sostienen los convocantes.

Como paso previo a la movilización, A Voz da Sanidade invita a asistir a la charla informativa “Máis sanidade pública para o Concello de Cangas”, que se celebrará el miércoles 21 a las 19.00 horas en el salón de plenos del Concello, con la participación de los portavoces de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Vigo, Manuel González Moreira y Jesús Araujo Nores. «Na charla abordaranse as principais carencias sanitarias de Cangas, as listas de agarda na Atención Primaria, o colapso do PAC de Cangas, a construción do centro de saúde para Aldán e O Hío e o proxecto do Centro de Alta Resolución para o Morrazo», adelantan.

Y para facilitar la asistencia a la manifestación de Santiago, pretenden fletar dos autobuses con salida desde Cangas y O Hío. Las personas interesadas en reservar plaza pueden llamar a los teléfonos: 669 33 03 76 y 646 54 35 41. El Concello de Moaña también financia un bus para esta marcha que se reserva en el 634761765.

A Voz da Sanidade continúa las concentraciones de los martes a las 12.00 horas en los Xardíns de Andrea, «porque a defensa da sanidade pública é unha responsabilidade colectiva e a participación da cidadanía ten un papel fundamental». Denuncia que «desde hai anos, o Goberno galego vén aplicando unha política sanitaria inxusta e profundamente lesiva para a cidadanía, baseada na privatización progresiva do sistema, no abandono da Atención Primaria e na derivación masiva de pacientes do SERGAS a hospitais privados.».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents