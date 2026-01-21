Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Torneo de futbolín en la Casa da Mocidade el 31 de enero

La Casa da Mocidade de Moaña organiza un torneo de futbolín para los jóvenes a partir de 8 años. Será el sábado 31 de enero. El plazo de inscripción finaliza el martes 27 de enero. Se deben anotar equipos de dos personas. La inscripción es presencial o en el Whatsapp 644548064.

