El tiempo (y el contenedor) suspendido

En menudo momento tan oportuno se estropeó la maquinaria del camión para volcar el colector de residuos. Así se quedó este contenedor este fin de semana en este lugar de la carretera entre A Madalena y Herbello, a la altura de la subida hacia Monte Carrasco.

La emoción de los «rookies» y el cambio a tres décadas de tradición

La Danza de San Sebastián en Aldán es una tradición tan arraigada en la parroquia que ayer los que bailaban por primera vez no podían ocultar los nervios del debut ni la emoción. Además también había un nuevo gaiteiro ya que Cesáreo Coya, por lesión, no pudo ser fiel a una cita a la que no fallaba desde hacía más de tres décadas. Esperemos que pronto pueda retomar toda su actividad sin problemas, también con la ilusión del primer día.

El «riesgo» del Entroido para Bahía y Cruceiro, solo a medias

El fin de semana de comienzo de Carnaval no habrá fútbol de Tercera Futgal. Buenas noticias para el Bahía y el Cruceiro, los equipos de dos parroquias que viven mucho el Entroido, tanto que a los futbolistas se les hace complicado mantener el rendimiento esa semana. Eso sí, en la siguiente, tras el sábado del Enterro do Mexillón, parece que nadie se va a librar de vestirse de corto. Este año se puede decir que hay un «riesgo» a medias.