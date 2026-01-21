Los tambores y cornetas que anuncian la Semana Santa

Cuando la mayoría aún no piensa en la Semana Santa, que está a dos meses de distancia, en Cangas un grupo cercano al medio centenar de personas ya ha comenzado sus ensayos para preparar las celebraciones de este año. La Banda de Tambores y Cornetas de Cangas, compuesta por personas de diversas edades, está inmersa en la preparación para una nueva edición de esta tradición que forma parte esencial de las celebraciones religiosas y culturales del municipio.

El proyecto de dotar a Cangas de una banda de tambores se formalizó en el año 1992, aunque ya a mediados del siglo XX existieron grupos que contaban con una percusión característica para estas celebraciones. La actual banda recoge esa tradición y la revitaliza, integrando a músicos de distintas generaciones que mantienen vivo un legado musical y cultural muy arraigado en la villa.

Los miembros de la banda recuerdan con especial cariño las peculiaridades de sus redobles, que se han convertido en un sello distintivo que identifica las procesiones canguesas. Estos redobles, marcados por ritmos únicos y cadencias tradicionales, logran transmitir la solemnidad y la emotividad que caracterizan los desfiles.

La banda suele participar en muchas de las procesiones que recorren las calles de Cangas durante la Semana Santa, siendo las del Viernes Santo las más numerosas y destacadas en su calendario. De entre todas ellas, la más compleja y exigente es la celebración de la Hora Nona, organizada por la Cofradía de la Misericordia-Gremio de Mareantes. Esta procesión destaca por su carácter solemne y su estructura musical particular, que requiere un alto nivel de precisión y coordinación por parte de los músicos.

Entre jóvenes y veteranos, la banda mantiene viva una tradición que combina respeto por el legado con la energía de las nuevas generaciones. Durante los ensayos, que se desarrollan tanto en espacios cerrados como al aire libre, se perfeccionan cada toque y melodía para lograr una perfecta sincronización y un sonido profundo, que resuena en las calles y plazas de Cangas durante los días de Semana Santa.

El proyecto está abierto a nuevas incorporaciones; cualquier persona interesada en formar parte de esta tradición musical puede sumarse a la banda, que valora especialmente el compromiso y la pasión por mantener viva la identidad sonora de la Semana Santa canguesa.

Para la Banda de Tambores y Cornetas de Cangas, estos ensayos no solo son una preparación musical, sino también un momento de encuentro y compromiso con la comunidad, reafirmando año tras año su papel como custodios de una tradición sonora que acompaña las procesiones con fuerza y emoción.

*Cofradía de la Semana Santa de Cangas