Suspenden la reunión para tratar el hundimiento del vial de O Con por el luto oficial

Cancelada la reunión prevista para hoy, 21 de enero, entre Moaña y Costas para tratar de la problemática que afecta a la avenida José Costa Alonso, en el malecón de la playa de O Con y de competencia estatal, que desde hace años registra constantes hundimientos y está agrietada. El Concello ha estado realizando reparaciones provisionales de los socavones que van apareciendo aunque el pasado día 9 optó por el cierre parcial al tráfico al agravarse las grietas.

En encuentro estaba fijado para el 21 de enero pero se ha suspendido esta misma mañana con motivo de los tres días de luto declarados a nivel estatal por la trajedia ferroviaria de Adamuz.

Sin nueva fecha por el momento

La cancelación no llegá con una nueva fecha para la cita mientras Moaña continúa esperando por el arreglo de la zona de O Con. La alcaldesa, Leticia Santos, asegura que por parte del gobierno local buscan una solución que mitigue los efectos del cambio climático, que contribuya a mejorar la seguridad en el área y los accesos al mar en una zona tan escarpada como es la costa de Tirán.

El problema en este vial lo produce el mar que sigue excavando la avenida en donde cuando hay vientos del sur el oleaje bate con mucha fuerza en el muro de contención del vial que es zona de servidumbre de Costas. Desde hace años está precintado también el mirador de Masandía, en lo alto de este vial en O Fiunchal, por la erosión del mar y a la espera de que Costas le dé una solución. Cada vez que abre un socavón, el Concello repara de forma provisional el vial mientras seguía a la espera de una respuesta de Costas para una solución definitiva al problema estructural de los muros de contención y del mirador, que ahora podría encarrilarse en esta reunión.