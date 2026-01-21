El proyecto del edificio de la antigua sala Paraíso incluye un segundo sótano

La promotora que impulsa la construcción de un edificio de viviendas en el lugar de la antigua sala Paraíso ha presentado un modificado del proyecto para incluir un segundo sótano. El documento ya fue informado por los técnicos del departamento de Urbanismo y ayer fue aprobado en la primera Xunta de Goberno Local de este año 2026.

El planeamiento urbanístico permite en este lugar la construcción de un edificio de bajo, dos plantas y ático e inicialmente se preveía un sótano para garajes. No obstante, debido a las características del terreno la promotora se ha visto obligada a excavar más de lo previsto para llegar a una cota firme y acometer la construcción de los muros. Desde la Concellería de Urbanismo explican que, aprovechando esta circunstancia, la empresa tramitó un modificado del proyecto para la construcción de un segundo sótano.

El edificio de la antigua sala Paraíso es uno de los dos inmuebles de vivienda colectiva que están en marcha en estos momentos en Bueu. El otro es el de As Lagoas, cuya construcción está muy avanzada. Y próximamente comenzará la obra en el único solar sin edificar en la manzana Massó, que ya tiene licencia municipal.