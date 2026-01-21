Propietarios de cinco parcelas en Sisalde deben pagar 152.000 euros al Concello

El Concello de Moaña ha remitido la liquidación definitiva del proyecto de equidistribución del polígono de Sisalde a los cinco propietarios privados con parcelas en este ámbito, además de la propia administración local. En conjunto, los parcelistas deberán abonar 151.918,64 euros al Concello, una cifra ligeramente inferior a la prevista en el documento inicial del proyecto. Ese importe es el resultado de descontar la parte que asume el Ayuntamiento. En total, la urbanización y dotación de servicios del ámbito alcanzó los 285.561,37 euros.

El Concello adelantó hace años el coste de las obras, tal y como se comprometió con los propietarios. Ahora asume la parte correspondiente a la parcela donde se construyó el nuevo centro de salud, pendiente de apertura, conforme al compromiso adquirido con la Consellería de Sanidade. Además, incluye en su aportación los terrenos de los jardines que rodean la infraestructura sanitaria y otras parcelas municipales donde se proyecta un edificio con un auditorio y diez viviendas de alquiler social.

En el ámbito hay cinco propietarios privados. Uno de ellos ya vendió su terreno a una promotora inmobiliaria que construye un edificio en la esquina con la calle Rosalía de Castro. La obra ya ha alcanzado la primera planta y el proyecto prevé ocho viviendas en una parcela de unos 500 metros cuadrados. Los promotores adquirieron el solar asumiendo la carga de urbanización que ahora les corresponde pagar.

Las otras cuatro parcelas privadas y la municipal resultantes del proyecto de equidistribución ya cuentan con licencia directa y con todos los servicios. Todo apunta a que el próximo inmueble en arrancar será el auditorio, ya que el gobierno local prevé solicitar un crédito e iniciar las obras este año, tal y como se recogerá en los presupuestos municipales de 2026.