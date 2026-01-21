La Policía tiene un sospechoso por el incendio de la carpa de Moaña

La madrugada del pasado sábado fue muy agitada en Moaña, al registrarse dos incendios con solo media hora de diferencia. El primero afectó al palco que se levanta en la carpa de festejos instalada en la alameda en Navidad y que permanecerá en el mismo emplazamiento, acogiendo distintas actividades, hasta pasar el Carnaval. El otro afectó a una furgoneta que llevaba dos meses estacionada en A Xunqueira.

La Policía Local inició las investigaciones desde entonces y cuentan con un primer sospechoso por el fuego que estuvo a punto de calcinar la carpa de plástico y que pudo provocar una tragedia. Eso sí, de momento no se produjeron identificaciones ni acusaciones formales, toda vez que no hay testigos de lo ocurrido.

Fue la propia patrulla nocturna de la Policía Local la que vio que había fuego dentro de la carpa durante una ronda rutinaria. Los agentes enseguida actuaron. Se había plantado fuego a la lona con las letras de Concello de Moaña que cuelga en el palco. Su actuación evitó que las llamas se extendieran.