Planta fuego el tendido eléctrico en Montero Ríos en Cangas

Protección Civil y Policía Local de Cangas se dessplazaron en la mañana de este miércoles hasta la calle Montero Ríos, en en el frente de la alameda vella de la localidad, para atajar un incendio que se había declarado a las 09:15 horas en el tendido eléctrico que discurre por las fachadas de los edificios, en concreto a la altura del númeo tres, a la altura de la farmacia. Un vecino dio la alerta y se avisaron a los bomberos, que se iban a desplazar desde Mos al estar cerrado el parque de O Morrazo, pero finalmente no hizo falta y las agrupaciones locales atajaron la incidencia, se revisaron locales aledaños y se bajaron machetes del suministro. Personal de la compañía Naturgy acudió también a la zona.

El incendio se produce en una nueva jornada de borrasca con viento y lluvia.